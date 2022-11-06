Hatay’da kilise kazısında mezar odaları bulundu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde portakal bahçesinde bulunan 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi’nde sürdürülen sezon kazısında mezar odaları bulundu.

Arpaçiftlik Mahallesi`nde Mehmet Keleş`in 2007`de bahçesine portakal fidanı dikmek isterken fark ettiği ve yapılan kazılarla Kutsal Havariler Kilisesi`nin yanı sıra mozaikler, hayvan figürleri ve bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür ettiği yazıtın da gün ışığına çıkarıldığı alanda kazı çalışmaları sürüyor.

Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında arkeolog Ömer Çelik tarafından 20 kişilik ekiple yürütülen sezon kazılarında, 3 mezar odası tespit edildi.

“18 yaşındaki genç kızın iskeletini müzeye naklettik”

Arkeolog Ömer Çelik, kilisede kurtarma kazılarının gerçekleştirildiğini belirterek, kilisenin mimari planını ortaya çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kilisede 2007`deki sezon kazılarında dairesel biçimli mezarlar bulunduğunu anlatan Çelik, “Bu mezarların kilise yok olduktan sonra yapıldığını anlıyoruz. Çünkü mozaikleri tahrip edilerek yüzeysel tarzda gömüler yapılmış. Şu an elimizde dairesel biçimli mezarlardan 20 kadar var. Biz 3`ünü açtık. İkisinin iskeletini mezarın içerisinde tutuyoruz. 18 yaşındaki genç kızın iskeletini ise alıp müzeye naklettik” dedi.

Çelik, bu sezon kazılarında da kilisede oda şeklinde mezarlar tespit ettiklerini söyledi.

“Bu yıl alanda üç mezar odası bulduk”

“Bu yıl alanda üç mezar odası bulduk. Mezar odalarının ikisinde iskelet tespit edemedik. Sadece bir odadaki mezardan iki iskelet çıkardık. Önceden bir gömü yapılmış. İkinci bir gömü yapılacağı zaman önce gömülen iskelet bir köşeye toplanmış ve ikinci gömü yapılarak mezar kapatılmış” diyen Çelik, diğer mezarlarda ise böyle bir veriye denk gelmediklerini vurguladı.

Çelik, kazılarda bu alanın 13. yüzyıldan sonra mezarlık olarak kullanılmaya devam ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

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