Türkiye-Ermenistan sınırında mayın patladı: 1 ağır yaralı

Kars’ta Türkiye-Ermenistan sınırında mayın temizliği yapan bir kişi bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı.

Kars‘ın Digor ilçesi Halıkışlak köyü Ermenistan sınırında meydana gelen olayda, mayın temizliği yapan özel şirket çalışanı H.A. (24) mayına bastı.

Mayının patlamasıyla H.A. ayak topuğundan yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A. ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren H.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiye-ermenistan-sinirinda-mayin-patladi-1-agir-yarali,aYw5uZcFtUy7o0GO3nnouw