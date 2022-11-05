Tarihi kilise, bakımsızlığa terk edildi

Aydın’a 72 kilometre mesafede bulunan İzmir’e bağlı eski bir Rum köyü Şirince Köyü’nde bulunan Ayasosti Kilisesi’nin bakımsız hali ziyaretçilerini üzdü.



(KIYMET SARIYILDIZ)-ÖZEL HABER- Fener Rum Patriği Bartholomeos, Söke’ye bağlı Güllübahçe’de bulunan Aziz Nikolaos Kilise’nin restorasyonuyla ilgili de söz vermişken bir bakımsız tarihi alan da Şirince’de bulunuyor. Dünyaca ünlü bir turistik köy olan ve birbirine çok benzeyen ahşap evlerin yer aldığı köy, yüzlerce yıl Rumlara ev sahipliği yaptı. Şirince, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

Şirince’de geçmişten günümüze üç kilise kalıntısı günümüze ulaşmışsa da kiliselerinin son durumu içler acısı durumda. Aziz Demetrius Kilisesi olarak da bilinen Ayasosti Kilisesi’nin bakımsız hali ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Duvarlarına örümceklerin ağ yaptığı, camlarının kırıldığı ve bakımsız hali ile kilise, ziyaret edenlerin tepkisine neden oldu. Metruk hale gelen yapı yakın zamanda restore edilmiş olsa da bakımsızlığıyla dikkat çekiyor. Alanda ayrıca bilgilendirme tabelasının bulunmaması da ziyaretçileri rahatsız etti. Selçuk Belediyesi ve İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne seslenen çevredeki esnaf ile ziyaretçiler tarihi alanın bakım ve onarım çalışmasına alınmasını istedi.

https://www.aydinhedef.com.tr/tarihi-kilise-bakimsizliga-terk-edildi-40037h.htm