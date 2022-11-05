Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya’da İlk Ayinini Gerçekleştirdi￼￼

Ekim ayı başında merkezi Şam’da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi Merkezi Meryemiyye Kilisesinde gerçekleştirilen özel bir ayinle “Pederlik” mertebesine atanan Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya’da ilk ayinini gerçekleştirdi. Ayin sonunda Antakya Kilisesi avlusunda Orduluoğlu’nun göreve başlaması dolayısıyla bir de kokteyl verildi.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ve eli ile 2 Ekim Pazar günü merkezi Şam’da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi Merkezi Meryemiyye Kilisesinde, Pederlik mertebesine atanan Peder Pavlus Orduluoğlu 30 Ekim Pazar günü de görevlendirildiği Antakya’da da ilk ayinini icra etti.

Peder Pavlus Orduluoğlu’nun Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesinde icra ettiği ilk ayine, Antakya Kilisesi Pederleri Dimitri Doğum ile Can Dellüller, Samandağ Kilisesi Pederi Trifon Yumurta, Antakya Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ve diğer vakıf yöneticileri, Peder Orduluoğlu’nun ailesi ile cemaat mensupları katıldı. Antakya Katolik Kilisesi Pederleri Domenico Bertogli ile Francis Dondu da bu özel törende hazır bulundu.

Antakya Kilisesi Pederleri ve Vakıf Başkanı Hurigil, Antakya’da görevine resmi olarak başlayan Peder Pavlus Orduluoğlu’na ayin kıyafeti hediye ederken, Orduluoğlu da kendisi adına bu özel gün dolayısıyla başkan ve pederlere ikona hediye etti. Bu özel anlara Zılgıtlar da eşlik etti.

Ayin bitiminde ise kilise salonunda tebrik kabulü gerçekleştirildi, hemen akabinde ise kilise bahçesinde Peder Orduluoğlu’nun yeni görevi adına bir de kokteyl verildi. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu ile Kilise Pederleri, Orduluoğlu’nun göreve başlaması münasebetiyle yayınladıkları mesajda; “Yeni Pederimize, Rabbimizden sağlıklı, uzun bir ömür ve hayırlı hizmetler vermesini cemaatimiz adına temenni ederiz” ifadelerine yer verdiler. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/peder-pavlus-orduluoglu-antakyada-ilk-ayinini-gerceklestirdi/