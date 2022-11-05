Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Milas İlçesi Pınarcık Mahallesinde ikamet eden A.B. isimli şahsın işletmesinde ve K.Ş. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Milas İlçesi Pınarcık Mahallesinde ikamet eden A.B. isimli şahsın işletmesinde ve K.Ş. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 4 adet antik döneme ait tarihi eser niteliğinde mimari parça, bir adet tarihi eser niteliğinde rezervli parça, bir adet kilise mimarisine ait tarihi eser niteliğinde bezeli mimari parça, 2 adet tarihi eser niteliğinde devşirme yalak, bir adet tarihi eser niteliğinde sütun ve bir adet Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde sütun başı ele geçirildi. – MUĞLA

Kaynak: İHA

https://www.sondakika.com/haber/haber-jandarmadan-tarihi-eser-operasyonu-15408840/