Bir meslek ve bir ömür

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde daha ilkokul sıralarındayken babasının yanında marangoz çırağı olan Bahattin Sürer, sadece askerlik zamanında zorunlu ara verdiği mesleğini 65 yıldır kesintisiz sürdürüyor. Sürer, şimdi 74 yaşında.

TİGRİS HABER – Daha ilkokul sıralarında babasından marangozluğu öğrenen 74 yaşındaki Bahattin Sürer, 65 yıldır mesleğini sürdürüyor. Camii Kebir Mahallesi’ndeki küçük marangoz dükkanını babasından devralan Sürer, BAĞ-KUR’dan 2000 yılında emekli olduktan sonra da mesleği bırakmadı. Yaşlandığı için ağır işler yapamayan Sürer, artık kendisini yormayacak marangozluk işlerini tercih ediyor. Sürer, mesleğini çok sevdiğini, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdüreceğini dile getirdi.

Babasının çeşitli işler yaptığını ancak bu işlerde tutunamadığı için marangozluğa başladığını söyleyen Sürer, bir erkek çocuğu olduğunu, onun da mesleği öğrenmeye istekli olmadığı için marangozluğu öğrenemediğini ifade etti. Yaşının ilerlemesi nedeniyle artık ağır işler yapamadığını anlatan Sürer, eskiden fabrika üretimi ya da makineleşme olmadığı için tüm mobilya işlerinin el emeğiyle yapıldığının altını çizen Sürer, bir yandan da artan nüfusun ihtiyacının karşılaşması için fabrika ve makineleşmenin de şart olduğunu aktardı.

‘Her şey zamanla değişiyor’

Teknolojik gelişmeyle birlikte mobilya ya da marangozluk ürünlerinde de değişim olduğunu hatırlatan Sürer, “Her şey değişiyor, insanlar çoğaldı. Meslekler de artık değişiyor. Eskiden Diyarbakır’da 5 tane fırın vardı. Şimdi yüzlerce fırın vardır. Öyle olmasa, bu kalabalık nüfusun ihtiyacı nasıl karşılanırdı. Marangozluk da öyledir, fabrikalar olmasa ihtiyaçlar nasıl karşılanır? Her şey zamanla değişiyor.” ifadelerini kullandı.

İş yerinin yakınında bulunan Bakırcılar Çarşısı’nda eskiden Ermeni zanaatkarların iş yerlerinin bulunduğunu belirten Sürer, Ermeni zanaatkarların sadece bakırcılık değil terzilik mesleğini de yaptıklarını vurgulayarak, “Buradaki terzilerin hepsi Hristiyan’dı. Onlar hep nesil nesil giderek, iş yerlerini kalfalarına verdiler. Kalfalar da çıraklarına devretti. Onlar da sürdüremedi. Şimdi ben de ölürsem ailemde işi sürdürecek kimse yok.

Anlayacağınız sıra bana gelmiş’

Dünyaya geldiği, mesleğini öğrendiği ve hala yaşamını sürdürdüğü Cami Kebir Mahallesi’nde eski komşularından kimsenin kalmadığını, bazılarının öldüğünü, bazılarının ise göç ettiğini söyleyen Sürer, gülerek “Anlayacağınız sıra bana gelmiş. Yaş ilerledikçe insan sona yaklaştığını biliyor” dedi.

Emekliliğinden 22 yıl sonra da işinin başında olan Sürer, sağlığının el verdiğimi müddetçe işini sürdürmeyi düşündüğünü sözlerine ekledi.

https://www.tigrishaber.com/bir-meslek-ve-bir-omur-81753h.htm