Yehova Şahidi bir aileye evlatlık verilen Müslüman çocuk defalarca tecavüze uğramış

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa’yı, Müslüman kökenli bir çocuğun verildiği koruyucu ailede 13 yıl boyunca tecavüze uğramasında ve oradayken kendi dinini yaşamasına fırsat verilmemesinde suçlu buldu.

AİHM’den yapılan açıklamada, Çocuk Sosyal Hizmetlerinin (ASE) Müslüman bir aileden gelen kız çocuğunu, 1976’da 5 yaşındayken Yehova Şahitlerine mensup Hristiyan bir koruyucu aileye evlatlık verip, ardından ailenin “dini tarafsızlık maddesini” uygulayıp uygulamadığını denetlemediği için “inanç özgürlüğü” ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Ayrıca Fransız makamlarının, çocuğun, koruyucu ailedeki baba tarafından 13 yıl boyunca tecavüz ve cinsel tacize uğramasında, kötü muameleyi tespit için önleyici tedbir almadığı kaydedilen açıklamada, bu süre boyunca aileye sadece 6 ziyaret yapıldığı ve bu ziyaretlerin ardından çocuğun okullarına izlem ziyareti yapılmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Fransız idari mahkemelerinin, çocuğun yetişkin olduğunda konuyu yargıya taşıma isteğini reddederek “aşırı şekilcilik” gösterdikleri ve yanlış hukuki uygulamada bulundukları ifade edildi.

AİHM, Fransa’nın İnsan Haklarının Korunması Anlaşmasının insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı ile dini özgürlük ve etkili bir hukuki yola başvurma haklarını ihlal ettiğine hükmederek, mağdura 55 bin avro manevi tazminat ödemesine karar verdi.

https://www.habervakti.com/yehova-sahidi-bir-aileye-evlatlik-verilen-musluman-cocuk-defalarca-tecavuze-ugramis