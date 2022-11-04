TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ KADASETLİ SAHAK II. HAZRETLERİ’NİN, “OSMANLI DÖNEMİNDE MÜCEVHER VE ERMENİ KUYUMCULAR”, KİTABININ SUNUM ETKİNLİĞİNE MESAJI

Bugün kişileri bu etkinlikte bir araya getiren etmen kitaptır. Kitap kelimesine saygı duyan herkes bu çerçevede oluşmuş bir ailenin fertleri olmaktadır. Yayınlanmış her kitap, bu aile çatısı altında yeni doğmuş bir evlat niteliğini taşır. Kitaba değer veren kişiler yayınlanan her bir eserin “Söz uçar gider, yazı ise kalır” haykırışlarını duyarlar ve bu haykırışın haklılığına olan inançlarını tazelerler.

Tarih boyunca bilgi kaynağı olma niteliklerini koruyan kitaplar, yaşanmış zenginliklerin nesilden nesle aktarılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bugün, bu etkinliğe katılan güzide insanların bir araya gelmesi, kaleme ve emeğe olan bir saygının tezahürüdür., Bilgi, özellikle de belgeye ve doğru verilere dayanan bilgi, eğer kendi alanında bir cevherse, bu bilgileri derleyen, tanıtan sebep-sonuç ilişkilerini açıklayan kitaplar mücevherdir. “Osmanlı Döneminde Mücevher Ve Ermeni Kuyumcular” kitabı bu bağlamda gerçek bir mücevher hazinesidir.

Cevherden mücevhere geçişte sarf edilen emekleri, bu yolda ter dökmüş sanat sahiplerini tanıtan bu geniş kapsamlı eseri cemaatimizin entelektüel kişiliğiyle tanınmış saygın kişilerinden olan Sayın Arsen Yarman’a borçluyuz., Arsen Yarman’ın yayın hayatına geçirdiği değerli eserler, sadece mücevher nitelikleriyle değil, aynı zamanda yurdumuz insanına cemaatimizin katkılarını nakleden, cemaatimiz üyelerini hizmetleriyle tanıtan, önyargılı kişilerin düşüncelerinin değişmesine yol açan, kişiler arasında sağlıklı bir diyalogun oluşmasına vesile olan nitelikleriyle de önem kazanmaktadırlar., “Osmanlı Döneminde Mücevher Ve Ermeni Kuyumcular” kitabı, diğer eserler gibi geniş yelpazeli bir araştırmanın ürünüdür. Bu araştırma, yurt içi ve yurt dışı ayakları olan geniş kapsamlı ve sabırlı bir çalışma niteliğini taşımaktadır. Gerçekten “Meşakkatli bir süreç sonunda” elimize geçmiş olan bu eserle tanışmak, yazarın duyduğu heyecana paydaş olmanın bir ifadesi olmaktadır., Sayın Arsen Yarman’ın sabırlı ve sebatlı çalışmasını kutlarken, eserin Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yayınlanmış olması vesilesiyle takdir ve teşekkür duygularımızı ifade ediyoruz. Eserin bu yolla yayınlanması Osmanlı Sarayı’nda kuyumculuk alanında Ermeni sanatkarlara karşı beslenen güven duygusunu hatırlatıyor.

Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık ailesi bu eserin içeriğine, yazarın araştırmacı kişiliğine güvenmiş ve gerçekten değerli bir eserin yayınlanmasına önayak olmanın gönül rahatlığını yaşamıştır., Bu eserin sayfalarında, bu topraklarda yaşamış ve yaşamakta olan kadim bir milletin evlatlarının nesilden nesle geçmiş bir sanat dalında yarattıkları harikalara tanık oluyoruz. Bu insanlar yaşadıkları devirlerde kayda değer izler bırakmışlar ve bu izler, peşlerinden giden saygın bir kişinin kalemiyle ölümsüzleşmiş ve kelimenin tam anlamıyla anıt bir eserin tuğlaları olmuşlardır., Eserin içeriği hakkında, konularında uzman olan kişiler duygu ve düşüncelerini mutlaka daha yetkin bir şekilde ifade edeceklerdir. Sekiz kilo ağırlığındaki iki ciltlik bu eser karşısında duygularımızı ifade ederken bu ağırlığın sadece 1402 sayfanın ağırlığı olduğunu düşünüyoruz. Bu ağırlığı teraziler tartabilmekte. Fakat 1402 sayfanın satırlarında nakledilen bilgilerin, bu bilgilerin elde edilmesinde sarf edilen emeklerin, yayınlanması için katlanılan fedakarlıkların yükünü tartabilecek maddi bir terazinin olmadığı muhakkak. Bu yük, ancak değer yargıları olan kişiler tarafından kitabın değerlendirilmesiyle tartılır ve taşınabilir. Sayın Arsen Yarman’ın daha önce yayınladığı eserler bu eserin bilgi yükünün taşınılır kılınabileceğinin teminatıdır. Bu duygularla kendisini bir kez daha kutlar, yaptığı çalışmalar için şahsım, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis ve cemaatim adına takdir ettiğimi bildiririm.

Pederane takdis ve dualarımla.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad