Rishi Sunak, İngiltere’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Tel-Aviv’den Kudüs’e taşıma planını iptal etti

İngiltere eski başbakanı Liz Truss, göreve geldiği zaman İngiltere’nin İsrail Büyükelçiliği’nin Tel-Aviv’den Kudüs’e taşınması kararının değerlendirilmesi için talimat vermişti. Karar İsrailli yetkililer tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak kısa bir süre önce göreve başlayan Rishi Sunak kararı iptal etti. Sunak’ın kararını Filistin Temsilciliği takdirle karşıladı.

Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı ve Muhafazakâr Parti lideri Rishi Sunak, Birleşik Krallık’ın İsrail Büyükelçiliği’nin Tel-Aviv kentinden Kudüs’e taşınmasının değerlendirilmesi kararını iptal etti.

Birleşik Krallık tarihinin en kısa süre görev yapan başbakanı Liz Truss, göreve gelir gelmez büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının olası sonuçlarının değerlendirilmesi için talimat vermiş, bu kararı yakın bir zamanda büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması ihtimalinin konuşulmasına neden olmuştu. İsrailli yetkililer kararı olumlu karşılamıştı.

Rishi Sunak ise Truss zamanında alınan kararı iptal etti, böylece yakın bir zamanda büyükelçiliğin Kudüs’e taşınma olasılığı kalmadı. Sunak’ın bu kararı Filistin’in Londra temsilciliği tarafından takdirle karşılandı.

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