İslam dünyasında bir ilk: Üniversitede sinagog açıldı

Haber Merkezi – Fas’taki Muhammed VI Politeknik Üniversitesi’nde İslam dünyasında bir ilk gerçekleştirilerek “kampüste sinagog” açıldığı belirtildi.

Amerikan Yahudi Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fas’ın Marakeş şehrindeki Muhammed VI Politeknik Üniversitesi’nin kampüsünde sinagog açıldığı duyuruldu.

Mimuna Derneği ve Amerikan Yahudi Federasyonu’nun katkılarıyla açılan sinagogun kampüste yer alması hasebiyle İslam dünyası için ilk olduğu ifade edildi.

Açılışa Mimuna Derneği Başkanı Mehdi Budra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yahudi Konseyi Hahambaşı Elie Abadie ve Marakeş Yahudi topluluğu lideri Jacky Kadoch katıldı.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020’de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamış, çeşitli alanlarda ortak iş birlikleri de yoğunluk kazanmıştı.

https://www.rudaw.net/turkish/lifestyle/031120222