İran ile Türkiye arasında doğrudan bir çatışma olasılığı var mı?

İran ile Türkiye arasında doğrudan bir çatışma olasılığı var mı?

Ünlü Ermeni Türkolog, Profesör Ruben Safrastyan News.am’e verdiği demeçte Güney Kafkasya’daki gelişmelere değindi.

Safrastyan, İran’ın Türkiye’nin hayalini kurduğu Syunik’ten geçen koridorun Tahran üzerinde ek baskı kaldıraçları oluşturabileceğini ve Ermenistan sınırını kapatabileceğini anladığını belirtti.

Türkolog’a göre Rusya ve İran Türkiye’nin iştahını kesebilecek.

“İran, on milyonlarca Türk’ün yaşadığı ülke içinde sorunlar yaratacağı için Türkiye’ye karşı askeri operasyonlar yürütmeyi göze alamaz. İran, Türkiye’nin iç süreçlerini etkileme imkanına sahip.

Uzun yıllar boyunca ülkeler arasında belirli bir eşitlik vardı. Şimdi İran, Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan’a baskı yaparak bu dengeyi bozmaya başlıyor. Bu nedenle Tahran, Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmadan kaçınmak için Bakü’ye ne kadar baskı yapabileceğini biliyor.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu