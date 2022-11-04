Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye-Ermenistan sınırı yakında açılabilir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan parlamentoda yaptığı konuşmada Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine değindi.

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde ilerleme olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini belirten Mirzoyan, “Süreç önkoşulsuz olduğunu açıktır ve aynı zamanda Türk tarafı sürekli olarak Azerbaycan ile ilişkilerini normalleşmeye bağlıyor ve bu bir yerde kendini bir önkoşul olarak hatırlattıyor. Ancak, bu açıklamalara paralel olarak, her şeyden önce özel temsilciler düzeyinde, ama aynı zamanda bu düzeyin ötesinde, uzmanların katılımlarıyla çok somut tartışmalar yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, görüşmenin diplomatik pasaport sahipleri için sınırın açılmasının yanı sıra üçüncü ülke vatandaşları için sınırın açılması da dahil olmak üzere birkaç somut adımla ilgili olduğunu söyledi.

“İlerleme var diyebilirim, diyalog devam ediyor. Ayrıca yakın gelecekte olumlu sonuçlar almayı beklediğimi ve umut ettiğimi de söyleyebilirim.” sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu