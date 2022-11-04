Asuri politikacı Yusuf Kana: Irak’taki Hristiyanların durumunda ilerleme yok

Erbil (Rûdaw) – Asuri politikacı Yusuf Kana, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françis’ın geçen yıl Irak’a yaptığı ziyaretin ülkedeki Hristiyanların durumu üzerinde “olumlu bir etkisi” olmadığını söyledi.

Papa Francis, Mart 2021’de Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi ve Erbil’de 10 bin kişilik ayin düzenledi. Papa ayrıca, nadiren ziyaretçi kabul eden Şii lider Ayetullah Ali Sistani ile Necef’te bir araya geldi.

Irak’taki Hristiyanların durumu hakkında Rûdaw’a değerlendirmeler yapan Asuri politikacı Yusuf Kana, “Papa’nın ziyaretinin pratik bir etkisi olmadı. Ne yazık ki Irak hükümeti, sadece haberler ve medya aracılığıyla Papa’nın ziyaretinin altını çizdi, ancak bunun olumlu bir etkisi olmadı. Aksine istismar edildi” dedi.

Irak’ın Hristiyan topluluğu son yirmi çok kan kaybetti. 2003’teki ABD müdahalesinin ardından yaşanan mezhep savaşı, Irak’ın çeşitli Hristiyan mezheplerinin mensuplarını kaçmaya sevk etti ve 2014’teki IŞİD saldırıları özellikle azınlık topluluklarını sert bir şekilde vurdu.

Yusuf Kana, Hristiyanların sayısının Irak’ta 400 ila 500 bin, Kürdistan Bölgesi’nde 100 ila 150 bin arasında olduğunun tahmin edildiğini belirterek, ellerinde kesin bir verinin olmadığını söyledi.

Asuri politikacı, sayılarının azalmasının nedeni olarak Hristiyan cemaatinin Irak dışına kitlesel göçünü gösterdi ve göçün Hristiyanların ülkede eşit muamele görmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Yusuf Kana, Irak genelinde Hristiyanlara ait binlerce gayrimenkulün, “mafya” olarak adlandırdığı kişiler tarafından yıllar içinde gasp edildiğini de sözlerine ekledi.

Kana, “Hristiyanların bu ülkeye ortak olması gibi bazı temel taleplerimiz var. Biz bu ülkede misafir değiliz. Yüzlerce yıldır kardeş gibi ortağız ve geleceğimiz bir” diye konuştu.

IŞİD 2014 yazında Irak’ta geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğinde, binlerce Iraklı Hıristiyan Kürdistan Bölgesi’ne sığınmak için evlerini terk etti. Ainkawa’daki kiliseler, birçok Hristiyanı kamplara yerleştirilmeden veya yurt dışına göç etmeden önce kabul etti.

Ekim 2021’de Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ainkawa’nın statüsünün bir ilçeye yükseltildiğini duyurdu ve burayı Hristiyan sakinlerinin idari kontrolü altına verdi. Bu yerel ve yurtdışındaki Hristiyan topluluklar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Erbil’in Keldani Başpiskoposu Beşar Warda’nın açıkladığı verilere göre, 2003’ten önce Irak’ta bir milyondan fazla Hristiyan vardı. Bugün ise 300.000’den az kişi kaldı.

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/04112022