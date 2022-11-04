Antakya’lı Aziz İgnatius Salonundaki Hayır Pazarı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – On dördüncü hayır çarşısı (Benim Olan Senindir) Şam’ın Al Kassa semtindeki Antakya’lı St. İgnatius’un üç gün süren salonunda bugün açıldı.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin patrik yardımcısı Başpiskopos Musa el Hassi ​​SANA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Suriye halkı arasında sosyal dayanışmayı ve dayanışmayı artıracak şekilde Suriyeli aile evlatlarının bu pazara katılmaya davet edildiğini, onlara neler sunacaklarını sunduklarını belirtti.

Patriklik muavini, Suriye’deki terör savaşının bir sonucu olarak Suriyelilerin zor koşullarda yaşadığını açıklayarak, adil olmayan ekonomik yaptırımların bir sonucu olarak çektikleri acıların üstesinden gelmek için işbirliği ruhuna ve birbirlerine yardım etme konusunda iyi niyetli bir arzuya sahip olduklarını vurguladı.

Pazar bölgesinde Ortodoks Pazar Okulları’nın sosyal hizmetlerinden sorumlu olan Bayan Linda Ferah, okulların yedi yıl önce çarşıyı düzenlemeye başladığını, her yıl biri yazın, diğeri kışın olmak üzere iki çarşı olduğunu açıkladı.

Ferah, bu çarşıdan elde edilen gelirin yaklaşık 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda sepetleri almaya gideceğine işaret etti.

Pazar sorumlusu Mey Ferah, çocuk giyim, baş döndürücü yaş, erkek ve kadın giyim bölümlerinin yanı sıra aksesuar, kadın çantaları, çocuk oyuncakları, ayakkabı, beyaz eşya ve ev eşyaları için de diğer bölümlerin bulunduğuna dikkat çekti.

SANA