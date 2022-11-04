ՓԱՌԱՇՈՒՔ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ ՄԸ￼

Պէյօղլուի «Yapı Kredi» մշակոյթի կեդրոնի երդիքին տակ երէկ տեղի ունեցաւ՝ Արսէն Եարմանի կողմէ վերջերս հեղինակուած «Օսմանեան շրջանին գոհարեղէնն ու հայ ոսկերիչները» գիրքին շնորհանդէսը։ Երկու հաստափոր հատորներէ բաղկացեալ այս ծաւալուն աշխատանքը արդէն հետաքրքիրներու եւ ընթերցասէրներու տրամադրութեան տակ է եւ կ՚արժանանայ անմիջական հետաքրքրութեան։ Սա Արսէն Եարմանի կողմէ ցայսօր հրատարակուած իսկապէս հոյակապ գիրքերու շղթային վրայ աւելցած նոր օղակ մըն է եւ Արսէն Եարմանի այս ոլորտէն ներս ծաւալած գործունէութիւնն ալ կու գայ դնել նոր հարթութեան վրայ։

Երէկուան գինեձօնը համախմբեց իսկապէս հոծ բազմութիւն մը։ Ծանօթացման հաւաքոյթը ընդունելութեան մը ձեւաչափին մէջ կազմակերպուած էր։ Ինչպէս պոլսահայ համայնքային շրջանակներէն լայն մասնակցութիւն բերուեցաւ ձեռնարկին, այնպէս ալ նուազ չէին համայնքէ դուրս շրջանակներէ մասնակիցները։ Հրաւիրեալներու շարքին էր նաեւ Սեւծովեան տնտեսական համագործակցութեան կազմակերպութեան մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան մշտական ներկայացուցիչ Սահակ Սարգսեան։

Հաւաքոյթի ընթացքին հրապարակուեցաւ Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարք Ամեն. Տ. Սահակ Ս. Արք. Մաշալեանի շնորհաւորութեան գիրը, զոր ընթերցեց Պատրիարքական փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան։ Ներկայ էր նաեւ Կրօնական ժողովի ատենապետ Տ. Զաւէն Աւ. Քհնյ. Պըչաքճեան։ Յայտագրի տեւողութեան «Yapı Kredi» մշակոյթի կեդրոնի ղեկավար Ահսէն Էրտողան հանդէս եկաւ ողջոյնի խօսքով մը։ Արսէն Եարմանի գիրքին վերաբերեալ արժեւորում մը ներկայացուց փրոֆ. Կիւլ Իրեփօղլու։ Արտայայտուեցաւ նաեւ Սապրի Քոզ, որ եղած է գիրքին խմբագիրը։ Ի վերջոյ, Արսէն Եարմանն ալ արտասանեց սրտի խօսք մը, որու ընթացքին շնորհակալութիւն յայտնեց այս ծրագիրը կեանքի կոչելու ժամանակ իր հետ համագործակցած զանազան անձնաւորութիւններու՝ մասնաւորապէս նաեւ իր կողակցին՝ Հիլտա Եարմանին։

Հաւաքոյթի տեւողութեան Արսէն Եարման բազում ներկաներու համար մակարգրեց իր գիրքերը։

Հարկ է յիշեցնել, որ Արսէն Եարմանի գիրքը լոյս տեսած է «Yapı Kredi» հրատարակչութենէն։

ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳԻՐ

Ինչպէս ծանօթ է, Արսէն Եարմանի գիրքը հրատարակուած է թրքերէնով։ Այս առթիւ Ամեն. Ս. Պատրիարք Հայրն ալ պատրաստած է նոյն լեզուով օրհնութեան գիր մը, որ հրապարակուեցաւ երէկուան շնորհանդէսին ժամանակ։ Ստորեւ կը ներկայացնենք՝ Պատրիարքական փոխանորդ Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեանի կողմէ երէկուան շնորհանդէսին ընթացքին ընթերցուած Նորին Ամենապատուութեան օրհնութեան խօսքին բնագիրը։

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Bugün kişileri bu etkinlikte bir araya getiren etmen kitaptır. Kitap kelimesine saygı duyan herkes bu çerçevede oluşmuş bir ailenin fertleri olmaktadır. Yayınlanmış her kitap, bu aile çatısı altında yeni doğmuş bir evlat niteliğini taşır. Kitaba değer veren kişiler yayınlanan her bir eserin “Söz uçar gider, yazı ise kalır” haykırışlarını duyarlar ve bu haykırışın haklılığına olan inançlarını tazelerler.

Tarih boyunca bilgi kaynağı olma niteliklerini koruyan kitaplar, yaşanmış zenginliklerin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bugün, bu etkinliğe katılan güzide insanların bir araya gelmesi, kaleme ve emeğe olan bir saygının tezahürüdür. Bilgi, özellikle de belgeye ve doğru verilere dayanan bilgi, eğer kendi alanında bir cevherse, bu bilgileri derleyen, tanıtan, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayan kitaplar mücevherdir. “Osmanlı Döneminde Mücevher Ve Ermeni Kuyumcular” kitabı bu bağlamda gerçek bir mücevher hazinesidir.

Cevherden mücevhere geçişte sarf edilen emekleri, bu yolda ter dökmüş sanat sahiplerini tanıtan bu geniş kapsamlı eseri cemaatimizin entelektüel kişiliğiyle tanınmış saygın kişilerinden olan Sayın Arsen Yarman’a borçluyuz. Arsen Yarman’ın yayın hayatına geçirdiği değerli eserler, sadece mücevher nitelikleriyle değil, aynı zamanda yurdumuz insanına cemaatimizin katkılarını nakleden, cemaatimiz üyelerini hizmetleriyle tanıtan, önyargılı kişilerin düşüncelerinin değişmesine yol açan, kişiler arasında sağlıklı bir diyaloğun oluşmasına vesile olan nitelikleriyle de önem kazanmaktadırlar. “Osmanlı Döneminde Mücevher Ve Ermeni Kuyumcular” kitabı, diğer eserler gibi geniş yelpazeli bir araştırmanın ürünüdür. Bu araştırma, yurt içi ve yurt dışı ayakları olan geniş kapsamlı ve sabırlı bir çalışma niteliğini taşımaktadır. Gerçekten “Meşakkatli bir süreç sonunda” elimize geçmiş olan bu eserle tanışmak, yazarın duyduğu heyecana paydaş olmanın bir ifadesi olmaktadır. Sayın Arsen Yarman’ın sabırlı ve sebatlı çalışmasını kutlarken, eserin Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yayınlanmış olması vesilesiyle takdir ve teşekkür duygularımızı ifade ediyoruz. Eserin bu yolla yayınlanması Osmanlı Sarayı’nda kuyumculuk alanında Ermeni sanatkarlara karşı beslenen güven duygusunu hatırlatıyor.

Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık ailesi bu eserin içeriğine, yazarın araştırmacı kişiliğine güvenmiş ve gerçekten değerli bir eserin yayınlanmasına önayak olmanın gönül rahatlığını yaşamıştır. Bu eserin sayfalarında, bu topraklarda yaşamış ve yaşamakta olan kadim bir milletin evlatlarının nesilden nesile geçmiş bir sanat dalında yarattıkları harikalara tanık oluyoruz. Bu insanlar yaşadıkları devirlerde kayda değer izler bırakmışlar ve bu izler, peşlerinden giden saygın bir kişinin kalemiyle ölümsüzleşmiş ve kelimenin tam anlamıyla anıt bir eserin tuğlaları olmuşlardır. Eserin içeriği hakkında, konularında uzman olan kişiler duygu ve düşüncelerini mutlaka daha yetkin bir şekilde ifade edeceklerdir. Sekiz kilo ağırlığındaki iki ciltlik bu eser karşısında duygularımızı ifade ederken bu ağırlığın sadece 1402 sayfanın ağırlığı olduğunu düşünüyoruz. Bu ağırlığı teraziler tartabilmekte. Fakat 1402 sayfanın satırlarında nakledilen bilgilerin, bu bilgilerin elde edilmesinde sarf edilen emeklerin, yayınlanması için katlanılan fedakarlıkların yükünü tartabilecek maddi bir terazinin olmadığı muhakkak. Bu yük, ancak değer yargıları olan kişiler tarafından kitabın değerlendirilmesiyle tartılır ve taşınabilir. Sayın Arsen Yarman’ın daha önce yayınladığı eserler bu eserin bilgi yükünün taşınılır kılınabileceğinin teminatıdır. Bu duygularla kendisini bir kez daha kutlar, yaptığı çalışmalar için şahsım, Patriklik Makamı, Ruhani Meclis ve cemaatim adına takdir ettiğimi bildiririm.

Pederane takdis ve dualarımla.

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/4-11-2022-փառաշուք-շնորհանդէս-մը