Türk ordusu Azerbaycan’da

Türk ordusu Azerbaycan’da hizmet vermeye devam edecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 11 Kasım 2020’de imzalanan memorandum temelinde, Azerbaycan’da faaliyet gösteren Rus-Türk ortak gözetleme merkezinde, Türk ordusunun hizmet süresinin uzatılması ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve meclise gönderilen yasa tasarısını kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan’daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin yasa tasarısının, 17 Kasım 2022’de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ermenistan Kamu Radyosu