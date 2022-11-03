Papa dinler arası diyalog için Bahreyn’e gidiyor: İnsan hakları meselelerini gündeme getirecek mi?

Papa Francis, Müslüman dünyayla diyalog mesajını iletmek adına birlikte yaşama konusunda dinler arası bir konferansa ev sahipliği yapan Bahreyn’e gidiyor.

İnsan hakları örgütlerinin Sünni liderliği ülkenin Şii çoğunluğuna karşı ayrımcılık yapmakla suçladığı Bahreyn’de Papa’nın konuyu ne şekilde gündeme geitreceği şimdilik belirsiz.

Sorunları alenen seslendirmeyebilir

İdam cezasına çarptırılan Şii aktivistlerin akrabaları, Papa’nın perşembe günü başlayacak ziyaretini ülkedeki ölüm cezasına ve siyasi baskıya son verilmesi çağrısında bulunmak için kullanmasını istiyor.

Papa Francis, ölüm cezasını her durumda kabul edilemez ilan etmek için kilise öğretisini değiştirdi ancak Basra Körfezi’ndeki ada ulusuna yapılacak ilk ziyarette bunlar alenen seslendirilmeyebilir.

Francis, uzun süredir diyaloğu bir barış aracı olarak lanse ediyor ve Ukrayna’da, Yemen’de mevcut çatışmalar göz önüne alındığında, dinler arası bir uyum gösterisinin gerekli olduğuna inanıyor.

Körfez’e ikinci ziyaret

Gezinin öncesinde yaptığı açıklamada Papa Francis, gezinin “zamanın aşırı ve acil ihtiyaç duyduğu kardeşlik ve barış davasını” teşvik etmesi için dua istedi.

Ziyaret, Francis’in 2019’da Abu Dabi’ye yaptığı gezisinin ardından bir Körfez Arap ülkesine yaptığı ikinci temas olma özelliği taşıyor.

Papa’nın Bahreyn programına göre, bölgesel Müslüman Yaşlılar Konseyi üyeleri, dünyadaki Ortodoks Hıristiyanların ruhani lideri Patrik Bartholomeos, Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi ve ABD’den hahamlarla görüşmesi bekleniyor.

Stadyumda büyük bir ayin gerçekleştirecek

Gezi aynı zamanda 1,5 milyonluk ülkede sayıları 80 bini bulan Katolik topluluğuna Papa tarafından hitap edilmesini de sağlayacak. Gezi organizatörleri Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerden gelecek olan Katoliklerin de katılacağı büyük bir kitlesel ayinin cumartesi günü ulusal stadyumda yapılacağını belirtiyor.

Stadyum ayini hazırlıklarıAP Photo

Bahreyn, Körfez’in ilk Katolik Kilisesi olan ve 1939’da açılan Sacred Heart cemaatine ve en büyüğü olan ‘Our Lady of Arabia Katedrali’ne ev sahipliği yapıyor. 2 bin 300 kişilik kilise, geçen yıl çöl kasabası Awali’de Kral Hamid bin Isa el Halife’nin kiliseye bağışladığı arazide açıldı. Kral, 2014 yılında Vatikan’ı ziyaret ettiğinde Francis’e kilisenin bir modelini sunmuş ve ilk ziyaret davetini de orada yapmıştı.

Kral Hamid bin Isa el Halife ve PapaAP Photo

Francis ziyareti sırasında her iki kiliseyi de ziyaret edecek ve özellikle de Hristiyanların inançlarını açıkça uygulayamadıkları komşu Suudi Arabistan ile karşılaştırıldığında, hükümetin ülkede yaşayan Hristiyanlara uzun süredir gösterdiği hoşgörü için krala teşekkür edecek.

“Bahreyn dini özgürlük konusunda Arap dünyasının muhtremelen en iyisi”

Bahreyn ve diğer Körfez Arap ülkelerinin apostolik yöneticisi Piskopos Paul Hinder şunları söylüyor:

“Bahreyn’deki dini özgürlük, Arap dünyasında belki de en iyisi. Her şey ideal olmasa bile, diğer ülkelerde olduğu gibi en azından resmi olarak cezalandırılmayan din değiştirme olanağı olabiliyor.

https://tr.euronews.com/2022/11/03/papa-dinler-arasi-diyalog-icin-bahreyne-gidiyor-insan-haklari-meselelerini-gundeme-getirec