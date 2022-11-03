Lebon tarih oldu! Sahibinden yürek burkan sözler: Çocukluk hayalimdi kiraya yenik düştü￼

Editör : Gülden Kılıç

Osmanlı’nın ve Türkiye’nin ilk pastanesi olan Lebon, tarihe gömülüyor. Kira ve giderlerdeki artıştan dolayı kapısına kilit vurulan Lebon’un sahibi Abdurrahman Cengiz, TGRT Haber’de “İnsanlar boş kutulara imza attırdılar, kuyruğa girdiler. Kirada anlaşamadık. Vakıf 200 bin lira istedi. Başımız dik, kimseye borcumuz kalmadan ayrılıyoruz” dedi.

Fransız kafe geleneğinin İstanbul’daki ilk örneği olan Lebon, Osmanlı’nın ve Türkiye’sinin ilk pastanesi olma özelliği taşıyor. 1810’da kurulan pastane, açıldığı zaman en fazla Saray mensuplarına hizmet veriyordu ve Şehzadelerin uğrak yeriydi. Namık Kemal başta olmak üzere birçok edebiyatçıyı ağırladı. 2 asırdan fazla “Lebon’da her şey güzeldi” sloganıyla verilen hizmet 29 Ekim 2022 yılına kadar sürdü. TGRT Haber’den Özay Erad’a konuşan Lebon’un sahibi Abdurrahman Cengiz, “Çocukluk hayalimdi ancak kira ve fiyat artışlarına yenildi. İnsanlar boş kutulara imza attırdılar. Burası öyle tarihi bir simge” dedi.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

Lebon’un kapanışıyla ilgili TGRT Haber’e konuşan işletme sahibi Abdurrahman Cengiz, Lebon’un çocukluk hayali olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Almanya’ya gidip çalıştım, 1972’de kapanan Lebon pastanesinin patentini aldım. 1985 ortağımla birlikte tekrar açtım ve 38 yıl boyunca çalıştırdım. Ancak başımız dik, kimseye bir borcumuz yok. Ne mülk sahibine ne maliyeye ne tüccarlara ne SGK’ya. Alnımız dik ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

200 BİN LİRA KİRA İSTENDİ

Ermeni vakfına ait olan Lebon, stopaj dahil 42 bin lira kirası olup pandemi dönemindeki krize ve sonrasındaki fiyat artışlarına dayanamadı. Bunların başında da kira artışı geldi. Dünyada hiçbir yerinde böyle bir kira artışı olmadığını kaydeden Cengiz, “Ermeni Vakfı 10 yıl önce tahliye davası açtı ve dava yeni sonuçlandı. Vakıf yetkilileri ya kirayı artırın ya da boşaltın denildi. Vakıf yönetimi 10 bin dolar kira istedi. Yaklaşık 180 bin lira, stopaj ile birlikte 200 bine yaklaşık bir kira” dedi.

İSTİKLAL’DE KİRALAR 50 İLA 500 BİN LİRA ARASINDA

İstiklal Caddesi’ndeki emlak piyasasını yakından tanıyan emlak uzmanı Şenay Araç Demir, İstiklal caddesinde son 10 yılda çok şeyin değiştiğini belirterek “İstiklal caddesi 24 saat canlı kalabiliyor. Çöpü koysanız onu bile satarsınız. İstiklal, emlak değerlerine göre Avrupa’nın en gözde caddesi. Özellikle doğrudan caddeye açılan dükkanlar çok değerli. Cadde üstündeki dükkanların çoğu cemaat vakıflarına ait ve genelde eski kiracılar bulunuyor. Pek çoğu davalık. Çünkü ortada 50 bin ile 500 bin lira arasında değişen bir kira oranı var. Aradaki makas çok. Yani yüzde 300 fark var, hava paraları uçtu” diye konuştu.

https://www.tgrthaber.com.tr/yasam-videolari/lebon-tarih-oldu-sahibinden-yurek-burkan-sozler-cocukluk-hayalimdi-kiraya-yenik-dustu