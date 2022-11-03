Karaman’da turistleri kendine çeken kilise! Yıllarca sıvanın altında gizlenen detay sonradan ortaya çıktı

Karaman şehrimizde Çeşmeli Kilise içerisinde bulunan, fresklerden o zamana kadar kimsenin haberi yoktu. Ta ki Restorasyon sırasında sıvaların kazınmasıyla bulundu. Yıllarca sıvaların altında gizlenen tarih gün yüzüne çıktı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından kilise ilgiyle geziliyor.

Çeşmeli Kilise resmi kayıtlardaki adı Surp Asvadzadzin Ermeni Kilisesi’dir. Karaman merkezindeki Tapucak Mahallesi içerisindedir.Kentin eski yerleşim yerlerinden Tapucak Mahallesi Birinci Dünya Savaşı ve mübadele öncesinde Türklerle beraber yoğunluklu olarak Ermeniler ve Rumlar’ın bir arada yaşadığı bir mahalledir.

Mahallede bir kilise , 7 cami, 2 hamam , 10’dan fazla tescilli Türk ve Rum evleri var.Çeşmeli Kilise ,Karadağ’da Bin bir Kilise’de bulunan küçük bazilikaların bir örneğidir.Etrafında kerpiç toprak evler hala var tavan ve tonoz süslemeleri tamamen orijinal freskler ve dokunulmamış ve doğal boyalar günümüze kadar gelmiştir. uzunlamasına üç sahınlı kesme taşla inşa edilmiş bir yapıdır. Ne zaman yapıldığı bilinmese de 17-18 yüzyıllara tarihlendiği düşünülüyor. Kilisenin yerinde daha eski tarihlere ait bir yapının olup olmadığı ise bilinmiyor. Bizans Devri’ne ait olup,1980 12 Eylül darbesinde bir süre geçici hapishane gibi kullanılmış bu yüzden “eski hapishane” diye de biliniyor.dış mimarisini bozmayacak şekilde içerisine bazı eklentiler yapılmıştır.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen yapı 2007 yılında restore edilmiştir. Restorasyon sırasında kilisenin tavanındaki incil’de geçen önemli olayların resmedildiği birçok fresk, restorasyon sırasında ortaya çıkmış oldu. Bu freskler Karaman’da sadece Çeşmeli Kilise’de var. Bu da kilisenin önemini daha da arttırıyor. Restorasyon sonrası resim sergileri, konferanslar müzik dinletileri gibi sanatsal etkinlikler için kullanılan kilise ziyarete açıktır. Her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişi bu freskleri (duvar resimleri) görmek için kiliseyi geziyor.

Haber: Ayşenur Özçelik

https://www.imaret.com.tr/karaman-da-turistleri-kendine-ceken-kilise-yillarca-sivanin-altinda-gizlenen-detay-sonradan-ortaya-cikti/240168/