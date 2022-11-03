Ermenistan’da iki önemli değişiklik

2023 yılında İçişleri Bakanlığı ve Dış İstihbarat Teşkilatı kurulacak

Meclis daimi komitelerinin 2023’teki ortak oturumunda Başbakan Nikol Paşinyan, devlet bütçesine ilişkin yasa taslağının görüşülmesi sırasında, 2023’te Ermenistan’da iki önemli değişiklik beklendiğini ve İçişleri Bakanlığı ile Dış İstihbarat Teşkilatı’nın kurulacağını belirtti.

“Her iki yasa paketi de yakında Hükümet tarafından kabul edilecek ve Ulusal Meclis’e gönderilecek.

Bir dış istihbarat servisinin oluşturulmasını son derece önemli buluyorum.

Lakin görüşmeler sonucunda Dış İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetinin devlet idari kurumlarımızın faaliyet mantığının bir parçası olmaması gerektiği, aksi takdirde anlamını yitireceği sonucuna vardık”,- dedi başbakan.

Ermenistan Kamu Radyosu