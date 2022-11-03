Bursa, tarih ve turizmle yol alacak￼

Dr. Hüseyin H. Serdar

Bursa nasıl bir kenttir ve nasıl bir kent olmalıdır?Bu sorular zaman zaman dile getirilir.Soruların pek cevabı da olmaz aslında.

Tarım, ticaret ve sanayiye ait özellikler en önde gider. Turizm arkadan gelir.

Eğitim, teknoloji, kültür ve sanat var olmaya çalışıyor.

Spor, listeden çıktı, maalesef kent küme düştü…

Bursa’nın özeti budur.

BEREKETLİ ŞEHİR

En başarılı yönümüz hamasettir…

Spor şehri, teknoloji şehri, ticaret şehri, eğitim şehri, kültür şehri, tarih şehri, sanat şehri, endüstri şehri, sanayi şehri…

Gerçek şu ki Bursa, bereketli şehirdir.

Bursa var olduğu günden beri tarımda hep öncü oldu.

Bursa’nın tarih, doğal ve kültürel mirası öyle bir kenarda mahzun bir şekilde duruyor.

Bu kentin kültürel, doğal ve tarihi mirası profesyonel bakış açısıyla ele alınsa ülkemizin de en önemli döviz girdisi olan kapısı haline gelir.

İnşallah bir gün bunlara da sıra gelir.

UNESCO, TÜRKİYE VE BURSA

Bursa’nın UNESCO serüveni doğru bir şekilde ilerliyor.

UNESCO, 2. Dünya Savaşı’nın büyük yıkımından sonra, 1945 yılında, ‘dünya barışının sağlanması ve sürdürülmesi’ idealleriyle 20 ülke tarafından kurulmuş.

Kurucular arasında Türkiye de var.

UNESCO’nun kuruluşundan tam 14 yıl önce, “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesi elbette kurucular arasında olmalıydı…

193 üyeli UNESCO, kültürel miras, kültürel diyaloglar ve kültür diplomasi kavramlarının içerisini doldurdu ve geliştirdi.

Ülkeler ve kentler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilmek için çalışıyorlar.

Bir kentin, hatta ülkenin tanınması, saygınlık kazanması ve milletler arası iyi ilişkiler kurmasının en isabetli yolu bu listeye girmektir.

Bursa, bu bilince 2014’de erişti, Cumalıkızık listeye girdi.



Dünya Mirası Listesindeki 19 kültürel mirasımız;

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası – Sivas, 1985

2. İstanbul’un Tarihi Alanları – İstanbul, 1985

3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya – Nevşehir, 1985 (Karma Miras Alanı)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti – Çorum, 1986

5. Nemrut Dağı – Adıyaman, 1987

6. Hieropolis-Pamukkale – Denizli, 1988 (Karma Miras Alanı)

7. Xanthos-Letoon – Antalya-Muğla, 1988

8. Safranbolu Şehri – Karabük, 1994

9. Truva Arkeolojik Alanı – Çanakkale, 1998

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi – Edirne, 2011

11. Çatalhöyük Neolitik Alanı – Konya, 2012

12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu – Bursa, 2014

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı – İzmir, 2014

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı – Diyarbakır, 2015

15. Efes – İzmir, 2015

16. Ani Arkeolojik Alanı – Kars, 2016

17. Aphrodisias – Aydın, 2017

18. Göbekli Tepe – Şanlıurfa, 2018

19. Arslantepe Höyüğü – Malatya, 2021

Göbeklitepe, 12 bin 500 yıl önce kurulan bir yaşam yeri. Tarih, bu buluntularla yeniden yazılıyor. O bölgede Göbeklitepe’den daha eski ‘Karahan tepe’ de çalışmalar yürütülüyor.



BURSA’NIN YENİ ADAYI

Kültürel miras, ülkemiz prestij kazandırıyor.

Bursa için de benzeri bir durum söz konusu…

Bursa’nın yeni adayı İznik.

Kültür mirası geçici listesinde bulunan İznik için dünya yıldızı olma yolunda adımlar atılıyor.

*

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, “Kültür Bakanlığımız, eylül ayında yaptığı değerlendirme sonucunda UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listedeki 84 aday içerisinden, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan UNESCO Konferansında görüşülmek üzere aday olarak İznik dosyasını gönderme kararı aldı. Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2014 de dahil edilen İznik, M.Ö. 316 ‘da kuruldu, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyor. 1. ve 7. Ekümenik konsüllere ev sahipliği yapması ve İncil’in 4’e indirildiği yer olması nedeniyle Hristiyan dünyası açısından da büyük önem taşıyor” dedikten sonra, “İznik’in adaylık sürecinin desteklenmesi için Bursa kent gönüllülerinin, STK’larının, eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin, kent medyasının ve kamu kesiminin bu süreci desteklemesi gerekir. Birlikte çalışırsak UNESCO’dan başka kazanımlar da elde edebiliriz. Örneğin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı projesi var. Dünya genelinde 294 şehir aday. Bunların arasında, ülkemizden de 7 kent var. Bursa bu 7 kentten birisidir. Onun için kent dinamikleri birlikte çalışmalılar. Ayrıca Bursa’nın Somut Olmayan Kültürel Listesinde Bursa’nın tek başına eseri yok. Halbuki kentimizin potansiyeli var. Dernek olarak Misi’de, ülkemizin 2. SOKÜM Müzesini 2023’de kuracağız” şeklinde görüşlerini belirtti.



Bursa UNESCO Derneği çalışıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet balosu düzenleyen Bursa UNESCO Derneği, üyeleri, aileleri ve konuklarıyla bir araya geldi. Seçkin davetlilerin katıldığı gecede Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bursa’nın kültürel mirasının korunmasında belediye olarak sahada olduklarını, çalışmaları desteklediklerini ve derneğin çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını” ifade etti.

1998 yılında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker öncülüğünde kurulan dernek, ülkemizin ve kentimizin kültürel faaliyetlerini destekledi, UNESCO nezdinde diplomasi yaptı. Cumalıkızık’ta harabe durumdaki 350 yıllık bir Osmanlı evini, kardeş Almanya, Kulmbach’ta ki UNESCO Clup ile birlikte satın alarak, Cumalıkızık Küpeli Müze Ev olarak hizmete sundu. Barış, insani değerler ve kültürel etkinlikler konularında çalışmalarını sürdüren Bursa UNESCO Derneği, Cumhuriyet bayramını coşkuyla kutladı.



Bursa Bienali patentlendi

Bursa’nın turizm, kültür, sanat ve sahip olduğu mirastan yeterince pay alamadığını dile getiren Bursa Turizm, Kültür ve Sanat Derneği başkanı Kadir Genç, “Gelecekte Bursa’yı bu yönleriyle ileri çıkartmak, etkin şekilde tanıtmak, ülkelerin dikkatini çekmek, turist ve konuk almak için kapsamlı ve sürdürülebilir faaliyetlere ihtiyaç vardır. Dernek olarak Bursa’ya katkı verecek ulusal ve uluslararası projeler hazırladık. ‘Bursa Bienali’ hazırlığımızı yaptık. Sahalarında en iyi olan sanatçılarla, topluluk ve gruplarla görüştük. Büyükşehir belediye başkanımızla ön görüşme gerçekleştirdik. Bu tür faaliyetler bir takvim doğrultusunda yapılmalı. İstanbul Bienali çok faydalı oldu. Turizmden pay almayı istiyorsak Bursa’nın da küresel tanıtımı yapılmalı. Bienaller iyi fırsatlar sunar. Bursa Bienali için bir an önce çalışmamalara başlamalıyız” dedi.

Bursa Bienali patent sertifikasıyla pozumuzu verdik. Açılış pozunu da nasip olur inşallah.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dr-huseyin-h-serdar/bursa-tarih-ve-turizmle-yol-alacak-42164300