Birleşik Arap Emirlikleri’nde İslamiyet öncesine ait manastır kalıntıları bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri kıyısındaki Siniyah Adası’nda, İslam dininin Arap Yarımadası’na yayılmasından önceki yıllara ait antik bir Hristiyan manastırı keşfedildi.

Fotoğraf: Nasser Muhsen Bin Tooq (Umm al-Quwain şehri Arkeoloji ve Turizm Departmanı)

The Washington Post’un haberine göre, antik manastır, Basra Körfezi kıyısında Dubai’nin yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusunda bir emirlik olan Umm al-Quwain’deki Khor al-Beida bataklıklarına komşu Siniyah Adası’nda bulunuyor.

Kazı alanı, Basra Körfezi kıyılarındaki erken Hristiyanlık tarihine ışık tutuyor. 1400 yıl öncesine kadar uzanan manastır, Arap Emirlikleri’nde bugüne kadar bu türde bulunan ikinci manastır.

Bilim insanları, bölgede İslamiyet inancının daha yaygın hale gelmesiyle iki manastırın zamanla tarihe gömüldüğüne inanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi’nde yeni keşfedilen manastırın araştırılmasına yardımcı olan arkeoloji doçenti Timothy Power, BAE’yi ‘ulusların erime potası’ olarak nitelendirdi; “Bin yıl önce burada benzer bir şeyin yaşandığı gerçeği gerçekten dikkat çekici ve bu anlatılmayı hak eden bir hikaye” dedi.

Karbon örnekleri 534 yılına kadar gidiyor

Karbon tarihlendirmesi yapıldığında bulunan örneklerin 534 ile 656 yılları arasına ait olduğu anlaşıldı. İslam Peygamberi Muhammed, 570 civarında doğdu ve bugünkü Suudi Arabistan’da bulunan Mekke’yi fethettikten sonra 632’de öldü.

Yukarıdan bakıldığında manastırın kat planı, erken dönem Hristiyanların manastırdaki tek koridorlu bir kilisede dua ettiğini gösteriyor. İçerideki odalarda vaftiz suyu kasesinin yanı sıra komünyon ayinleri için ekmek pişiren bir fırın olduğu söyleniyor. Bir sunak ve komünyon şarabı için bir bölüm de bulunuyor.

Manastırın yanında, muhtemelen bir avlunun etrafında dört odalı ikinci bir bina mevcut. Muhtemelen bir başrahip veya bir piskoposun evi.

Kazı alanı, ülkenin Kültür ve Gençlik bakanı Noura bint Mohammed al-Kaabi’nin yanı sıra Umm al-Quwain’in Turizm ve Arkeoloji Departmanı başkanı ve Emir’in oğlu Şeyh Majid bin Saud Al Mualla tarafından ziyaret edildi.

Erken dönem kilise ve manastırlar Basra körfezi boyunca uzanıyor

Tarihçiler, erken dönem kilise ve manastırlarının Basra Körfezi boyunca günümüz Umman kıyılarına ve Hindistan’a kadar yayıldığını söylüyor. Arkeologlar Bahreyn, Irak, İran, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da benzer kiliseler ve manastırlar buldu.

1990’ların başında, arkeologlar BAE’deki ilk Hristiyan manastırını, Suudi sınırına yakın Abu Dabi kıyılarında lüks otellerin bulunduğu Sir Bani Yas Adası’nda keşfetti. Benzer şekilde, Umm al-Quwain’deki yeni manastır da aynı döneme ait.

https://www.diken.com.tr/birlesik-arap-emirliklerinde-islamiyet-oncesine-ait-manastir-kalintilari-bulundu/