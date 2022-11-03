Analiz: Bahreyn Diyalog Forumu, Abu Dabi İnsan Kardeşliği Belgesi, barış içinde bir arada yaşama, hoşgörü değerlerini pekiştiriyor

Emirlikler Haber Ajansı (WAM) Genel Müdürü Muhammed Celal El Reisi tarafından:

ABU DABİ, 3 KASIM, 2022 (WAM) — Bahreyn Diyalog Forumu Doğu ve Batı İnsan Birlikte Yaşaması için farklı din, mezhep, düşünce ve kültür liderleri arasında diyalog köprüleri kurmayı amaçlayan önemli etkinliklerden biridir.

Etkinliğe, aralarında El Ezher’in Büyük İmamı, Katolik Kilisesi Papa Francis ve diyalog, insanların bir arada yaşaması ve hoşgörü ile ilgili diğer uluslararası kurumların da bulunduğu önde gelen dini şahsiyetler ve semboller katılıyor.

Bu, Katolik Kilisesi Papa’nın 2019’da Abu Dabi’ye yaptığı ilk dönüm noktası ziyaretinden sonra GCC bölgesine 2. gelişi.

O zaman, BAE Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayid El Nehyan’ın ziyareti “sevgi, hoşgörü ve insanlık değerlerine olan derin inancımızı ve farklı halklar ve kültürler arasında barış, güvenlik, istikrar ve anlayışa ulaşma çabalarımızı temsil eden bir ziyaret” olarak nitelendirdi.

Ziyaret, El Ezher’in Büyük İmamı ve Katolik Kilisesi Papa Francis tarafından imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesinin kabul edilmesiyle sonuçlandı.

Bahreyn Diyalog Forumu’nda, Papa ve El Ezher Büyük İmamı, Abu Dabi toplantılarından 3 yıl sonra, şimdiye kadar elde edilenleri daha da geliştirmek için tekrar bir araya geliyor.

Bahreyn’deki forum, COVID-19 salgını, savaşlar, artan aşırılıkçılık, terörizm, popülizm ve dünya çapında milyonlarca aileyi etkileyen ekonomik kriz dahil dünyayı sarsan bir dizi kriz sonrasında insanlığın acilen ihtiyaç duyduğu genel ve temel ilkelere ışık tutmayı amaçlıyor.

Bu etkinliğin zamanlaması, boyutu, kalitesi ve katılım düzeyi, COVID-19 nedeniyle bir dizi uluslararası karantinanın ardından geldiği için olağanüstü.

Bu nedenle, bu etkinliğe duyulan umutlar, modern zorlukların üstesinden gelmek, dinler arası diyaloğu desteklemek ve küresel barışı sağlamak için büyüktür.

Bahreyn’in ev sahipliği yaptığı bu diyalog, Krallığın dinler arasındaki küresel diyalog haritasını sağlamlaştırmada oynadığı dikkate değer rolü doğrulamaktadır.

Bahreyn, ülkede ikamet eden farklı inançlardan on binlerce Hristiyan’a ev sahipliği yapıyor. Papa’nın ziyareti, İslam dünyasıyla olan iyi ilişkisini ve 2019’da BAE’deki El Ezher Büyük İmamı ile birlikte imzaladığı İnsan Kardeşliği Belgesi tarafından oluşturulan değerleri yineliyor.

Etkinlik ayrıca, Abu Dabi’deki tarihi toplantıda elde edilenlerin üzerine inşa edilen, dini şahsiyetlerin barış ve adalete yönelik ortak sorumluluğunu da teyit ediyor.

Bu nedenle, bu etkinliğin diyaloğu, bir arada yaşamayı ve insanlığın yüce değerlerini derinleştirecek etkili önerilerde bulunmasını temenni ediyoruz.

https://www.wam.ae/en/details/1395303098089

http://wam.ae/tr/details/1395303098509