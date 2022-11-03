AKP iktidarı 20 yaşında: Erdoğan’ın tarihe geçen 20 sözü

20 yıl önce bugün iktidara gelen AKP’nin liderliğini yapan Recep Tayyip Erdoğan hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı görevinde rakiplerinden vatandaşa, medyadan iş dünyasına kadar toplumun farklı kesimlerine tarihe geçecek sözler söyledi. İşte o açıklamalar:

1- Biliyorsunuz kendisi Alevi. (Kemal Kılıçdaroğlu’na)

2- Afedersin Ermeni diyen oldu. (Kendisine)



3- Ananı da al git. (Çiftçiye)

4- Kız mıdır kadın mıdır bilemem. (Eylemcilere)



5- Bitaraf olan bertaraf olur. (Patronlara)



6- İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa sizin için neden reddedilmesi gerekiyor?



7- Askerlik yan gelip yatma değildir. (Şehit yakınlarına)



8- Senin çocuğun da işsiz kalsın. (İşsiz babasına)

9- Faizi düşürdükçe enflasyon düşecektir. Asıl mesele faizdir. Ben de bir ekonomistim. (Ekonomi politikasını eleştirenlere)



10- Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. (ABD’ye)



11- Gemi var gemicik var. (Oğlunun aldığı gemiyi soran gazetecilere)



12- Bunlar çürük, bunlar sürtük. (Gezi eylemlerine katılanlara)



13- Ne istediler de vermedik. (FETÖ’cülere)

14- Aile nedir bilmez. Çoluk nedir çocuk nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. (Devlet Bahçeli’ye)



15- Ne özel bu genel, genel (Deniz Baykal’ın gizli çekilmiş görüntüleri)

16- Bu işin fıtratında var (Soma’da ölen madencilere)



17- Ben bu davanın savcısıyım (Ergenekon soruşturması)

18- “Bu fakir bu görevde olduğu sürece, o teröristi alamazsınız”(Tahliye edilip ABD’ye dönen Rahip Brunson için Trump’a)



19- Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim (Daha sonra iptal edilen Galataport ihalesini eleştirenlere)





20- Hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. (15 Temmuz darbesinden sonra)

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akp-iktidari-20-yasinda-erdoganin-tarihe-gecen-20-sozu-7457547/