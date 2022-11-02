TYT vakıf seçimlerine hazırlanıyor

Seçim Tertip Heyeti Başkanı Av. Murat Ruben, yaklaşan vakıf seçimleriyle ilgili merak ettiklerimizi yanıtladı.

Türk Yahudi Toplumu bünyesinde gerçekleştirilecek seçimler hakkında kısaca ön bilgi verebilir misiniz?

Bilindiği üzere gerek İstanbul gerekse Anadolu ve Trakya’daki sinagoglar bünyesinde oluşturulmuş vakıflarımız var. Diğer azınlık vakıfları gibi bu vakıfları idari, hukuki ve mali hususlarda temsil edecek yönetimlerin seçimleri gerçekleştirilecektir. Seçimler 25.12.2022 Pazar günü yapılacak, oy verme işlemi cemaat vakıflarının bulunduğu sinagoglarda yapılacaktır. Seçimler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 18.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tüm azınlık vakıflarını bağlayıcı Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’ndeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmekte, yönetim kurulu seçimleri beş yıllık bir devre için yapılmaktadır.

Hangi cemaatlerin vakıfları için seçimler yapılacak?

İstanbul’da Türk Musevi Cemaati Vakfı, Kuzguncuk Bet-Yaakov Musevi Sinagogu Vakfı, Büyükada Hesed LeAvraam Sinagogu Vakfı, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu Vakfı, Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfı, Hasköy Maalem Musevi Sinagogu Vakfı, Büyükada Hesed Leavraam Sinagogu Vakfı, Balat Ahrida Musevi Sinagogu Vakfı, Ortaköy Etz Ahayim Sinagogu Vakfı, Sirkeci Musevi Sinagogu Vakfı; İstanbul dışında Ankara Musevi Sinagogu Vakfı, Antakya Musevi Havrası Vakfı, İskenderun Musevi Havrası Vakfı, Çanakkale Mekor Hayim Musevi Sinagogu Vakfı, Trakya bölgesinde ise Kırklareli Musevi Sinagogu Vakfıdır. Yüksekkaldırım Eşkenazi Musevi Sinagogu Vakfı kendi bünyesinde seçim gerçekleştirecek olup 20 Kasım tarihinde seçimlerin gerçekleştirileceğini ilan etti. Bunun haricinde İzmir Musevi Cemaati ve Bursa Türk Musevi Cemaati Vakıfları da kendi bünyelerinde seçimleri gerçekleştirecekler. Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi Vakfı ise yönetmelikte yer alan hükümler gereği diğer azınlık hastaneleri vakıfları gibi Sağlık Bakanlığının da görüşü alınarak henüz yayınlanıp yürürlüğe girmemiş ayrı bir yönetmelik çerçevesi içinde seçimleri gerçekleştirecek.

Bu seçimler için TYT içinde ne hazırlıklar yapıldı; ileride neler yapılacak?

Öncelikle yönetmelikte belirtildiği şekilde Musevi Cemaati Yönetiminin başkanlık görevini bana tevcih ettiği beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan seçim tertip heyeti kuruldu. Mevzuat gereği bu seçim heyetinde görev alanlar aday olamıyor. Seçim tertip heyeti ilk aşamada vakıfların bağlı bulundukları vakıflar nezdinde seçim için yönetim kurulu kararı alıp bağlı bulundukları Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurmalarıyla ilgili yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde başvuruların gerçekleştirilmesi konusunda ilgili vakıflarımızı yönlendirdik. Yönetmelikte yer alan prosedürünün gerçekleştirilmesi konusunda vakıflarımıza seçim sona erip sonuçlar ilan edilene kadar seçim tertip heyeti olarak yardımcı olacağız.

Kimler seçmen olabiliyor?

Cemaatimizde kayıtlı, Türk vatandaşı, 18 yaşını bitirmiş herkes seçmendir. Fiili olarak ilgili vakıf bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması da gerekmiyor. Yakın zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğüyle gerçekleştirilen mutabakat gereği bir seçmen her bir vakıf için ayrı ayrı oy kullanabilecek. İlk aşamada seçmen listeleri seçime girecek vakıflarımızın vakıflar bölge müdürlükleri nezdinde gerçekleştirdikleri başvuru yazıları ekinde tevdi edildi. Ayrıca 17.09.2022 tarihinde seçim yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişiklik çerçevesinde seçmenin vakıfta kayıtlı olması da gerekmiyor.

Yönetim kuruluna aday olabilmek için hangi şartlar var?

Öncelikle yönetim kurulları yedi kişiden oluşuyor. Yönetmelikteki 9. madde hükmü gereği seçmenlerin taşıdığı şartlara ek olarak adaylar Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı okur-yazarlık belgesine ya da öğrenim belgesine sahip olmak, Vakıflar Kanununun 9. maddesine göre hırsızlık, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık suçları ile devletin güvenliğine karşı işlenen suçların birinden kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmamak şartlarını taşımaları gerekiyor. Bir aday en fazla üç cemaat vakfına üye olabiliyor, yönetim kurulunda birinci derece kan bağı olan en fazla iki kişi görev yapabiliyor.

Yönetmelikte yer alan seçim prosedürü içinde şu anda hangi aşamada bulunuluyor? Sonraki aşamalar neler?

Belirttiğim üzere seçim gerçekleştirecek vakıflarımız münferit olarak bağlı bulundukları Vakıflar Bölge Müdürlükleri nezdinde seçim için izin alınması konusunda başvurularını gerçekleştirdi. Prosedür gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurucu her vakfa seçimin gerçekleştirilebileceğine dair yetki belgesi verecek. Antakya ve İskenderun’daki vakıflar için yetki belgesi alındı, diğer vakıflar için hafta içinde yetki belgelerinin verilmesini bekliyoruz. Seçim Tertip Heyeti olarak şimdilik gerçekleştirdiğimiz takvime göre 09.11.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Hahambaşılık’ta bulunan hukuk ofisinde oluşturulan sekreterya nezdinde liste halinde aday başvurularını almaya başlayacağız. Ayrıca bu hususta cemaatimizin yegâne gazetesi Şalom’da ve başka gazetede ilanlar yayınlayacağız, e-posta adresleri hahambaşılık nezdinde bulunan cemaat mensuplarına bildirimde bulunacağız, vakıfların bulundukları merkezlerde ilanlar gerçekleştirilecek cemaatimiz mensuplarının da bulundukları sosyal medya mecralarında da duyurular gerçekleştireceğiz.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

25 Aralık’ta gerçekleştirilecek vakıflarımızın yönetim kurulu seçimlerinin tam tarafsızlık içinde cereyan edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Seçim tertip komitesi olarak herkese eşit mesafedeyiz, yasal koşulları taşıyan tüm adaylık başvuruları değerlendirilecektir. Bahsettiğim gibi mevzuat gereği ben ve tertip komitesinde bulunan arkadaşlarımız bu seçimlerde aday olamıyoruz.

https://www.salom.com.tr/haber/123665/tyt-vakif-secimlerine-hazirlaniyor