Ninova’daki Hristiyanlar Köylerini Terk Etti

Ninova Ovası’ndaki Hristiyan köylerin her birinde IŞİD’den önce 200-300 aile yaşarken bu sayı şimdi 20-30 civarında. Göç eden Hristiyanların bir kısmı köylerini terk ederken bir kısmı da yurt dışına çıktı.

Yusuf Nemo, Musul’un Baqufe köyünde ikamet ediyor. Aile ve akrabalarından geriye bir tek kendisi köyde kalıyor. Eskiden aile üyeleriyle ziyaret ettiği sevdiklerinin mezarlarına şimdi yalnız başına gidiyor. Çünkü akrabalarının bir kısmı köylerini terk ederken bir kısmı da Irak dışına göç etmiş.

Rûdaw’a konuşan Nemo, “Eskiden kiliseye 100-150 kişi gelirken şimdi kadın, erkek çocuk toplamda ancak 20-25 kişi kiliseye geliyor” dedi.

Merkezi Musul kenti olan Ninova vilayetinde yaşayan Hristiyanların yüzde 80’inden fazlası köylerini bırakıp göç etti.

IŞİD’den önce 200-300 ailenin yaşadığı köylerin her birinde şimdi en fazla 20 veya 30 aile yaşıyor. 2014’ten önce Baqufe köyünde 200 aile vardı, şimdi ise sadece 30 aile ikamet ediyor.

Çiftçi Hikmet Xelîlan, “Her evde 3-4 veya daha fazla aile yaşıyordu, bu durum ortaya çıktıktan sonra yaşam şartları da zorlaştı ve hepsi göç etti” dedi.

Şengal ve Ezidi Kürtlerin yerleşim yerleri de Hristiyanların yerleşim yerleriyle aynı durumda. Şengal ile köy ve kasabalarından 330 binden fazla kişi göç etti.

Yaklaşık 5 yıldır bu yerleşim yerleri IŞİD’cden kurtarıldı fakat örgütün bıraktığı yıkıntılar hâlen mevcut. Bölge halkının İŞİD’den gördüğü zarar, memleketlerine bir daha dönmemelerine sebep olmuş.

Irak’ın, İŞİD’den en çok zarar gören bölgelerinden göç edenlerin çoğu geri döndü, Hristiyan ve Ezidiler hariç. Birçok Hristiyan ve Ezidinin kaderi belirsiz ve bu da demografik yapının değişeceğiyle ilgili kaygıları beraberinde getiriyor. (Rudaw)

https://haber.sat7turk.com/ninovadaki-hristiyanlarin-yuzde-80inden-fazlasi-koylerini-terk-etti/