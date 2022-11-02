Maccabi Kış Oyunları

Maccabi Almanya tarafından düzenlenecek Maccabi Kış Oyunları, 2-9 Ocak arasında Ruhpolding/Bavaria-Almanya´da yapılacak.

İlk kez 1933’te Polonya’da sekiz ülkeden 250 sporcuyla yapılan kış oyunları 1936’da Çekoslovakya’da 12 ülkeden 2000’den fazla sporcuyla yapıldıktan sonra II. Dünya Savaşı nedeniyle devam etmedi.

Maccabi Almanya bu geleneği tekrar başlatmak üzere Maccabi Europe, USA ve diğer Konfederasyonlardan sporcuları da davet ederek, birlikte eğlenerek, bir hafta boyunca karın tadını ve yarışmaların heyecanını yaşarken; Münih Olimpiyatlarında katledilen İsrailli sporcuların anılması gibi önemli konuların da gündemde olduğu global bir kış sporları etkinliği düzenledi.

Yarışmalar hakkında detaylı bilgi için: www.maccab..de/en/wintergames-2023-sport

Müsabakalar Alpine, CrossCountry, SnowBoard, Buz Pateni, Biathlon, Snow Volleyball, Bavarian Curling dallarında, 2005-2007 U18, Open 18-35 yaş arası ve Master 35+ yaş gruplarında yapılacak.

Alpine: Slalom, Paralel Slalom, SuperG

SnowBoard: Paralel Slalom, SnowBoard Cross, Slope Style

CrossCountry: 10 km, CrossCountry Sprint

Biathlon: 4 kişi x 6 km tüfekle hedef atışlı bayrak yarışı

Buz Pateni: Serbest, Çiftler, Buz Dansı

Bavarian Curling: Buz üzerinde gruplar halinde hedef taşa oyun taşlarının kaydırılması ve hedefe en yakın en fazla taş kaydırabilen ekibin kazandığı Bavarya’ya özgü bir kış oyunu.

Snow Volleyball: 3 kişilik takımlar+1 yedek oyuncu ile 15 sayılık, 3 setlik maçlar,16 x 8 metrelik sahada kar üstünde oynanacak.

Bir sporcu en fazla 2 branşın tüm disiplinlerde yarışabilecek.

Otelimiz Aja Resort Ruhpolding, Bavaria’nın en güzel ve en büyük oteli https://www.aja.de/standorte/ruhpolding.html.

Ücrete 2-9 Ocak otel, yeme içme, yarışma ski passları, sağlık ve spor sakatlıkları sigortası, transferler dahildir. Yarışma dışı pistler ve yarışmayacak olanların ski passları, ekipman kiraları, özel gezi, yiyecek, içecek harcamaları dahil değildir. Münih-Ruhpolding ve Münihe dönüş transferleri organizasyon tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Katılmak için bilgi isteyenler 9 Kasım’a kadar Sadi Beceren’e sadi.beceren@gmail.com adresinden ulaşabilir.

https://www.salom.com.tr/haber/123692/maccabi-kis-oyunlari