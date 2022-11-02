İskenderun’da Hristiyan mezarlığında ‘Ölüleri Anma Günü’ ayini

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Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Hristiyan mezarlığında ‘Ölüleri Anma Günü’ nedeniyle ayin düzenlendi.
Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Her yıl kasım ayının ikinci günü gerçekleştirilen ‘Ölüleri Anma Günü’ nedeniyle İskenderun Asri Mezarlığı içerisinde yer alan Hristiyan mezarlığında, Katolik Kilisesi Pederi Dariusz Dogondketarafından ayin yapıldı.
Dogondke, mezarları kutsal su ile takdis etti. Peder Dogondke, ayinin ardından cemaat mensuplarının yakınlarına dualar okudu.
https://www.milliyet.com.tr/gundem/iskenderunda-hristiyan-mezarliginda-oluleri-anma-gunu-ayini-6851052
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