Badasyan: Azerbaycan 3 kontrol noktası kullanmak isterse, Ermeni tarafı kabul etmeye hazırdır

Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, gazetecilere verdiği demeçte “Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki 3 kontrol noktası neredeyse hazır ve Azerbaycan bu kontrol noktalarını kullanmak isterse Ermeni tarafı onları kabul etmeye hazır.” ifadelerini kullandı.

Badasyan “Görüşülen tüm adımlar atıldı, belgelendi, hükümet kararları e-draft’a koyuldu, ardından Başbakanlık Ofisine, ilgili üç devlet kurumuna gönderildi. Bahsi geçen kontrol noktalarında bazı çalışmalar yapıldı. Sınır kapıları ve kontrol noktaları zaten kuruldu.” dedi.

Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkanı, Azerbaycan’dan olumlu yanıt beklediklerini belirtti.

Süreçlerin ne gibi tehlikeler getirebileceği sorusuna yanıt veren Badasyan:

“Yok, hangi tehlikelerden bahsediyoruz?” Ulaşım bağlantılarını açma gündeminin kesinlikle hükümet için kabul edilebilir bir gündem olduğunu belirttik ve buna göre adımlar attık. Sürecin bittiği söylenebilir. Karşı taraf da bu noktaların sunduğu hizmetleri kullanmaya hazırsa biz de hazırız.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/02/Badasyan-Azerbaycan-Ermeni/239331