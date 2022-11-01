Papa Françesko’dan Dikkat Çeken Teklif￼￼

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan devlet başkanı Papa Françesko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e çağrıda bulundu. Papa, iki liderin Vatikan’da görüşmelerini istedi.

24 Şubat’ta Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş 9. ayında devam ediyor. Büyük bir yıkıma neden olan Ukrayna ve Rusya savaşında tüm dünyayı etkileyen gıda ve enerji krizi yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin arabuluculuğunda açılan tahıl koridoru ile birlikte gıda krizine çözüm bulunurken, tüm Avrupa’yı etkileyen enerji krizi ise sürüyor.

Kış öncesi Avrupa’da enerji krizi sürerken savaşın bir an önce bitmesi için Avrupa ülkeleri Papa’ya arabulucu olması için baskıda bulunuyorlar.

Papa Françesko görüşmelerini istedi

Kriz sürerken Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den, Vatikan’da krizin çözümüne yönelik görüşme düzenlemelerini talep etti.

Papa’nın çağrısını, Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aktardı.

“Vatikan’da bir araya gelin”

Leonid Sevastyanov yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Papa’nın konu hakkında bilgi verdiğini ve Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) katılımıyla Avrupa’da güvenlik konulu konferans düzenlemek de başta olmak üzere Vatikan’ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.

“Papa tarafsız konumuyla arabuluculuk için uygun bir aday”

Papa Françesko, tarafsız konumu itibarıyla Ukrayna ihtilafını çözmek üzere arabulucu rolü için uygun bir aday olduğunu kaydeden Sevastyanov, “Rusya ve Devlet Başkanı Putin’i kınamadan savaşı kınamıştı” anımsatmasını yaptı. (Haber Merkezi)

https://haber.sat7turk.com/papa-franceskodan-dikkat-ceken-teklif/