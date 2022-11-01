Kürtleşmiş Ermeniler

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Doğan Çağlar

Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş Türkler 1071 de Anadolu’ya geldiler.

O gün bugündür, İslam’ın sancaktarlığını yapmış, gittiği her yere huzur ve medeniyet götürmüşlerdir .

Geldiklerinde Mezopotamya’da yani doğunun bir kısmı ve güneydoğuda Kürt kardeşlerimizle karşılaşmışlar.

İlk karşılaşmadan itibaren bir gönül birliği kurmuşlar, birlikte İslam sancağını dünyanın dört bir yanına taşımak için mücadele etmişler.

Osmanlı olmuşlar, Çanakkale’de mücadele etmişler, ben Kürdüm sen Türksün dememişler.

İslam’ı en güzel yaşayan, maneviyatı son derece derin olan bir millettir Kürtler.

Misafirperver, cömert, merhametli insanlardır.

Tarih boyunca kardeş olmuşuz, bir olmuşuz, etle tırnak olmuşuz.

Fakat içlerinde yüzde 2’lik bir kesim var; bunlar Ermeni kökenli olup, Kürt kimliği altına saklanmış, Türkiye Cumhuriyeti’ne savaş açmışlardır.

Memleketimizdeki bizlere değer katan, en az bizler kadar ülkemiz ile bütünleşmiş Ermeni vatandaşlarımızı tenzih ediyorum. Onları elbette ayrı bir yere koyuyorum.

Fakat ASALA zihniyetli bazı Ermeniler, Kürt kimliğine bürünüp PKK örgütünde buluşmuş, bize savaş açmışlar!

Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak diyoruz ki; biz kardeşiz.

Onlar diyor ki; hayır, biz ayrıyız!

Biz diyoruz ki; en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye, bu memleket hepimizin.

Onlar diyorlar ki; hayır, biz bölüneceğiz!

İşte bunu diyenler bizimle tek vücut olmuş Kürt kardeşlerimiz değil.

Kendini Kürt diye tarif eden ASALA zihniyetli, Kürtleşmiş Ermenilerdir!

PKK çatısı altında toplanmış, HDP zihniyetli, ASALA alternatifi olmuş, Kürt olduğunu iddia eden Ermenilerdir!

O sebeple, ASALA nasıl bittiyse PKK da bitecek, HDP de kapatılacak bir gün!

Kürt kardeşlerimizle aramızda fitne yaratmak isteyen bu örgüt bir gün bitecek!

Ama biz yine bir olacağız, kardeş olacağız, kopmayacağız, fitneye izin vermeyeceğiz!

Türkiye’nin güçlü, süper güç olması yolundaki hedefimize kitleneceğiz!

Allah, vatana millete zeval vermesin.

PKK’nın ve siyasi uzantılarının Allah belasını versin!

Vesselam …

https://www.tv100.com/kurtlesmis-ermeniler-makale-634584