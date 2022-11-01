Kadınların Liderliği Konulu Konferans Düzenlendi￼￼

Caritas, Vatikan’ın UNESCO Daimi Gözlemci Misyonu ile birlikte 27-28 Ekim tarihleri ​​arasında 30 konuşmacının katıldığı ‘İnsanlığın Yüzü: Adil bir toplumda kadınların liderliği’ konulu bir konferans düzenledi.

UNESCO’nun liderliğindeki konferans, kadınların her düzeyde liderlik etmesine ve karar verme süreçlerine katılmasına izin vermek, karşılaştıkları sosyolojik ve etik engelleri incelemek ve fırsatları araştırmak, maruz kaldıkları acılara rağmen geleceğe umutla bakmalarını sağlamak üzere 30 ülkeden uzmanları bir araya getirdi.

UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde gerçekleşen konferans, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde canlı yayınlandı. Konferansın ilk günü, kadınların katılımını ve liderliğini etkileyen temel konulara ve yoksulluk ile şiddet gibi somut durumlara odaklanıldı. İkinci gün, kadınların adil bir topluma katılımı için fırsatların ve koşulların yaratılması üzerine çözüm yolları tartışıldı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, anlaşmazlıklar ve barışın inşası, eğitim hayatında yer alma ve toplumdaki liderliğin geliştirilmesi gibi konular da ele alındı.

Kardinal Pietro Parolin

Konferans, Vatikan’ın Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmacılar arasında adalet ve kalkınma konularından sorumlu geçici sekreter olan Rahibe Alessandra Smerilli, Sindh eyaleti Yüksek Mahkemesi’nden avukat Tabassum Yousaf ve Peder Vyacheslav Grynevych dâhil olmak üzere Caritas’ın temsilcileri, Caritas Gana’nın İnsan Hakları ve Adalet Koordinatörü olan Rahibe Regina Ignatia Aflah da yer aldı. Konuşmacılar ayrıca kendi kişisel deneyimlerini paylaştı.

Kadınların liderliğini ve karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek, Katolik yardım kurumu olan Caritas’ın öncelikleri arasında yer alıyor. Konferans, daha adil bir toplum oluşturmak üzere yerel, bölgesel ve küresel eylemde bulunmak için geleceğe yönelik çözüm yolları sunmayı amaçlamaktadır. (Vatican News)

https://haber.sat7turk.com/kadinlarin-liderligi-konulu-konferans-duzenlendi/