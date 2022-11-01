Ermenistan ve Azerbaycan, ‘güç kullanmaktan kaçınmada’ anlaştı

Artı Gerçek – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın Soçi kentinde yaptığı üçlü görüşmenin ardından ortak bildiriyi kabul etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen ay 2020’den bu yana en şiddetli çatışmalar yaşanmış, iki taraftan 200’den fazla kişi ölmüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, üç liderin 2020 ve 2021’de kabul edilen bildirilerin uygulanması sürecini görüştüğü belirtilerek, “tarafların, Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinin kapsamlı şekilde normalleştirilmesi, Güney Kafkasya’nın barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması amacıyla tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediği” duyuruldu.

Rus barış gücünün, bölgede güvenliğinin sağlanmasına önemli ölçüde katkısı ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarının önemi vurgulanan bildiride, “Güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinden kaçınma, sorunları Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile 1991 tarihli Almatı deklarasyonuna uygun olarak egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde çözme konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.

ÇÖZÜM ARAYIŞI DEVAM EDECEK

“Bölgede sürdürülebilir ve uzun vadeli barışın sağlanması için Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik aktif hazırlığın önemi” vurgulanan bildiride, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin arayışına devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

PUTİN: İKİ ÜLKE SINIRLARININ BELİRLENMESİ EN ÖNEMLİ KONU

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Soçi’deki zirve sonucunda bazı konularda anlaşma sağlanmadığına işaret eden Putin, “Basının ve kamuoyunun, anlaşma sağlanamayan konulara odaklanmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Sakince ve özel bir şekilde anlaşma sağlamalıyız. Her iki taraf için de hassas konular ve ortaklarımızın onayı olmadan bu konulara ışık tutmaya hakkım olduğuna inanmıyorum” dedi.

Henüz iki ülke arasında olası bir barış anlaşmasını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Rus lider “İki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi en önemli konu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride ön anlaşmalar olmasa da bu anlaşmaların sağlanabileceği ön koşullar bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ermensitan ile savunma anlaşması ve ülkede bir askeri üssü bulunan Rusya, 2020’de Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye binlerce askerini konuşlandırmıştı.

Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki son üçlü görüşme 26 Ekim 2021’de yine Soçi kentinde gerçekleşmişti. Yaklaşık 3 süren toplantının sonucunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı açıklanmıştı.( DIŞ HABERLER)

Aliyev ve Paşinyan barış görüşmeleri için Soçi’de

AB’den Ermenistan ve Azerbaycan’a soruşturma çağrısı

Artı Gerçek