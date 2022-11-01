“Ermenistan çıkarlarına göre hareket eden” Garo Paylan Hocalı katili Sarkisyan ile görüştü

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Türkiye’ye karşı düşmanca faaliyetler gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ermenistan’da Hocalı katliamının faili ve Ermenistan’ın 3. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüştü.

Geçtiğimiz 24 Nisan öncesi sözde Ermeni soykırımını önerge olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın Ermenistan turu dolu dizgin devam ediyor.

ERMENİ VEKİLİN AHLAKSIZCA SÖZDE “ERMENİ SOYKIRIMI TANINSIN” KANUN TEKLİFİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan imzasını taşıyan “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” adlı kanun teklifini, TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etmişti.

GARO PAYLAN: ERMENİ SOYKIRIMI BU TOPRAKLARDA GERÇEKLEŞTİ

HDP’li Paylan, sözde soykırım propagandası hakkında yaptığı açıklamadaysa, “Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir” sözlerini sarf etmişti.

AKŞENER, 2 GÜN BEKLEDİKTEN SONRA GARO PAYLAN’I KINADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tekliften 2 gün sonra açıklama yaparak, teklifi veren Paylan’ı “şiddetle kınadığını” bildirmişti.

Akşener’in açıklaması şöyleydi:

“TBMM’ye verdiği sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez”

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMEDİ

Alçakça Türkiye’yi suçlayan kanun teklifine karşı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir tepki vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

İLK GÖRÜŞME NİKOL PAŞİNYAN İLE

Global Ermeni Zirvesi için Ermenistan’a giden ve birtakım görüşmeler gerçekleştiren HDP milletvekili Garo Paylan 3 gün önce Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan ile görüşmüştü.

“ERMENİ ÇIKARLARINA DÖNÜK ÖNEMLİ FAALİYETLERİNİ…”

Dün de Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile kapalı kapılar ardında Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrası Simonyan Paylan için, “Ermeni çıkarlarına dönük önemli faaliyetlerini büyük bir dikkatle takip ettiğini” kaydetmişti.

BUGÜN DE HOCALI KATİLİ SARKİSYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün de Ermenistan’ın 3. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, TBMM Milletvekili Garo Paylan’ı kabul etti. Sarkisyan sıradan bir Ermeni değil. Savunma bakanı olduğu dönemde, “Hocalı’dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık” diyen Sarkisyan, 1991-94 yıllarında Dağlık Karabağ Savunma Ordusunun başında Hocalı’da korkunç bir katliam gerçekleştirmişti.

https://www.haber7.com/siyaset/haber/3273552-ermenistan-cikarlarina-gore-hareket-eden-garo-paylan-hocali-katili-sarkisyan-ile-gorustu