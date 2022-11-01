Ermenistan 3. Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Garo Paylan ile Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecini görüştü

Ermenistan Üçüncü Cumhurbaşkanı’nın Ofisi’den edinilen bilgiye göre 31 Ekim’de Ermenistan Üçüncü Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Serj Sarkisyan, TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan’ı kabul etti.
Görüşmeyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulunan Garo Paylan, şu ifadeleri kullandı:
“Ermenistan’ın Üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini görüştük.”
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/11/01/Ermenistan-Sarkisyan-Paylan-Türkiye/239218
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