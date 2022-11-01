Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan ‘Celal Şengör’ kararı

01 Kasım 2022 Salı, 14:27

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı Teke Tek Bilim programında, Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söylemişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şengör’ün kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Programa RTÜK tarafından ceza verilirken, Şengör savcılık tarafından “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılamak” suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

SAVCILIKTAN KARAR

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında; savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

Savcılık; Şengör’ün sözlerinde hakaret, Yahudiliği ve Hristiyanlığı, dini inançları aşağılama gibi suç olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet Gazetesi