Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Sadabat Sarayında Resmi Törenle Karşıladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin resmi daveti üzerine Tahran’a geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmesi resmi karşılama töreninin ardından başkadı.

Söz konusu görüşmenin yanı sıra iki ülkenin siyasi ve ekonomik heyetlerinin de Tahran ve Erivan arasındaki işbirliklerini artırmaya yönelik görüşeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan söz konusu Tahran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Reisi’nin yanı sıra ülkenin diğer yüksek yetkilileriyle görüşmesi de bekleniyor.

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IRNA