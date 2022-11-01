Azerbaycan ve Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’da güç kullanmama taahhüdü

Rusya lideri Vladimir Putin, Soçi’deki üçlü görüşmelerde toprak anlaşmazlıklarında güç kullanmama taahhüdünde bulunan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde “normalleşme” yaşanmasını umduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020’deki savaştan bu yana en kanlı çatışmaların yaşanmasının ardından organize edilen zirvede Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada “Çok yararlı bir toplantıydı ve gelecek olası anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer oluşturuldu. Rusya nihai ve kapsamlı bir anlaşma bulmak için elinden geleni yapacak” dedi.

Putin “Temasta kalacağız, diyaloğa ve bu çatışmaya son verme arayışına devam edeceğiz” diye konuştu.

Rusya’nın arabuluculuğunda yapılan görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride “Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki toprak sorunu konusunda güç kullanmama” taahhüdünde bulundu.

İki ülke aynı zamanda tüm sorunları “karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözme” konusunda anlaştı

Her iki ülke de “bölgede kalıcı ve uzu vadeli bir barışı garanti altına almak için, nihai barış anlaşması adına aktif hazırlıkların önemine” değindi.

Üçlü zirveden önce Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştü.

Paşinyan “En önemlisi barışı garanti altına almak ve kalkınma için gereken koşulları yaratmak” derken, Ermeni lider görüşmeden önce Erivan’ın öncelikleri arasında Azerbaycan’ın Karabağ’da Rus barış güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerden çekilmesi ve Ermeni savaş esirlerinin serbest kalması olduğunu belirtti.

Putin daha sonra, Rus mevkidaşına “normalleşme sürecine ivme kazandırdığı için” teşekkür eden İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aliyev “Karabağ’daki çatışma şimdiden tarih. Sorun iki yıl önce çösüldü. Dolayısıyla bu bağlamda konuşacak bir şey kalmadı” dedi.

Geçen ay iki ülke arasındaki çatışmalarda 286 kişi hayatını kaybetmiş, Rusya’nın bir ateşkes sağlayamamasının ardından, devreye ABD girmişti.

2ğMoskova’nın Ukrayna işgali nedeniyle dünya sahnesinde tecrit olduğu dönemde, ABD ve AB, Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmelerinde daha aktif bir rol üstlendi.

Brüksel ve Washington’ın diplomatik girişimlerinden sonra Azeri ve Ermeni Dışişleri Bakanları 3 Ekim’de geleceği barış anlaşmasını yazmaya başlamışlardı.

https://www.bbc.com/turkce/articles/cn3092nezxyo