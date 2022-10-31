Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

30 Ekim’de Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis başkanlığındaki heyet Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müze İşleri Müdür Yardımcısı Lusine Abrahamyan konukları karşıladı ve anıt kompleksinin kuruluş tarihini anlattı. Geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan hükümetinin Sumgait, Kirovabad (Gandzak), Bakü şehirlerinde düzenlediği katliamlara kurban giden Ermenilerin tarihini de konuklara sunuldu.

Yunanistan’dan gelen heyet üyeleri, sönmeyen ateşin önünde çiçek koydu ve Ermeni Soykırımı’nın kutsal şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Konuklar, Lusine Abrahamyan’ın eşlik ettiği Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de ziyaret ederek kalıcı ve geçici sergilerle tanıştılar.

Ziyaretin sonunda heyet üyeleri, anma defterine not bıraktı.

Ermenistan Kamu Radyosu