Soçi zirvesi sonrası Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’dan ortak bildiri￼

Rusya Devlet başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Soçi’de gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası ortak bir açıklama yayınlandı. Putin, Paşinyan ve Aliyev, tüm konuları egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı temelinde tartışmayı ve çözmeyi kabul etti.

Açıklamada Ermenistan ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünde BM ve 1991 Alma Ata deklarasyonu referans alındı, Rus barış güçlerinin bölgedeki önemine vurgu yapıldı, kuvvet kullanmaktan kaçınma taahhüdünde bulundu. Açıklama şöyle:

“Biz, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Ekim 2022’de Soçi’de bir araya gelerek 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihlerine duyuruların uygulanma sürecini görüştük.

Üç ülkenin liderleri Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde normalleşmesi, barış, istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması için tüm bu anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalma taahhütlerini yinelediler. İnsani sorunlar da dahil olmak üzere, kalan sorunların acil çözümüne yönelik ek çabalar kabul edildi.

Rus barış gücünün konuşlanma alanında güvenliğin sağlanmasındaki kilit katkısına dikkat çekildi, bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarına duyulan ihtiyaç vurgulandı.



Liderler güç kullanmaktan veya kullanma tehdidinden kaçınmayı; sorunlu tüm konuları BM Sözleşmesi ve 1991 Alma-Ata beyannamesi uyarınca yalnızca egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde tartışmayı ve çözmeyi kabul ettiler.



Bölgede istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanması için Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik aktif hazırlıkların altı çizildi. Mevcut gelişmelere dayanarak, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aramaya devam etmeyi kabul ettiler. Rusya Federasyonu bunu mümkün olan her şekilde destekleyecektir.



İki ülke halkları arasındaki güveni güçlendirmek için Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında toplum temsilcileri, uzman topluluklar ve dini liderler arasındaki diyaloğu Rusya’nın desteğiyle sürdürmek ve üç taraflı parlamentolar arası temasları başlatmak için olumlu bir atmosfer yaratmanın önemini vurguladılar.



Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti liderleri, Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin normalleşmesine, Güney Kafkasya’da istikrar ve refahın sağlanmasına daha fazla katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladılar.”

Putin zirve sonrası yaptığı açıklamada “Bugün ortak bir bildiri üzerinde anlaştık. Açıkça söylemeliyim ki, her şey üzerinde anlaşma sağlanmadı, daha önce uzmanlar düzeyinde çalışılan metinden bazı şeylerin çıkarılması gerekiyordu” demişti.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27720/soci-zirvesi-sonrasi-rusya-ermenistan-ve-azerbaycan-dan-ortak-bildiri