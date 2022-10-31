Simonyan, Paylan ile normalleşmeyi görüştü

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan, TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan’ı kabul etti.

Ermenistan Parlamentosu’ndan yapılan açıklamalara göre Alen Simonyan, Ermenistan’ın Paylan’ın Ermeni çıkarlarına dönük ve önemli faaliyetlerini büyük bir dikkatle takip ettiğini kaydetti.

Simonyan, “Türkiye’de yaşayan ulusal azınlıkların haklarının korunmasının ilgi odağınızda olması son derece önemlidir.” dedi.

Toplantıda Azerbaycan’ın son saldırganlığının sonuçları ele alındı. Ermenistan-Türkiye sınırlarının açılmasına değinildi.

Paylan’a göre, Türkiye’de yaşayan geniş bir kesimde sınırların açılmasıyla ilgili tartışmalar konusunda bilgi eksikliği var.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, ayrıca Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecine ilişkin izlenimlerinden bahsetti.

Ermenistan Kamu Radyosu