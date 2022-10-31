Putin’den Kafkasya adımı: Bakü ve Erivan arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ krizinin çözümü çerçevesinde Soçi’de bugün Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin katılımıyla bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek Putin, Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması ve sorunun kalıcı çözümü için alınacak önlemlerle ilgili önerileri dinleyecek ve Moskova’nın tekliflerini taraflara iletecek.

Son dönemde sorunun çözümüne yardımcı olmak ve tarafları bir araya getirmek adına Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel’de Paşinyan ve Aliyev ile ortak zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Karabağ Savaşı’ndan sonra 2020’de varılan ateşkese rağmen geçen ay ortak sınırda başlayan ve tarafların birbirini karşılıklı suçladığı çatışmalarda 286 kişi hayatını kaybetmişti.

Putin bölgenin jandarması mı?

Fransız Haber Ajansı (AFP) Ukrayna’nın işgalinin ardından Kafkasya ile yeteri kadar ilgilenemeyen Putin’in, bu zirveyle dış dünyaya “bölgenin jandarması benim“ mesajı vermek istediğini aktardı.

Kremlin, bu zirvede bölgenin istikrarı ve güvenliği için alınacak ilave önlemlerin ve Rusya’nın arabuluculuğunda geçen yıl varılan anlaşmanın masaya yatırılacağını bildirdi. Kremlin, görüşmelerde alt yapı, ulaşım ve diğer ekonomik konuların da ele alınacağını aktardı.

Eylül ayında sınırda çatışmaların yeniden çıkmasıyla ilgili olarak taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Putin, ortak zirve dışında iki liderle ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirecek.

2020 yılı sonbahar aylarında başlayan 2. Karabağ Savaşı’nda 6 bin 500 kişi hayatını kaybederken, Ermenistan yönetimi daha önce 1990’lı yılların başında, 30 bine yakın insanın ölümüne yol açan 1. Dağlık Karabağ Savaşında ele geçirdiği topraklardan çekilmek zorunda kalmıştı.

Paşinyan: Sınırda Rus askerleri konuşlansın

Bu arada Paşinyan, görüşmelerden önce basına yaptığı açıklamada, tartışmalı bölgede konuşlandırılan 2 bine yakın Rus barış gücü askerinin görev süresini 20 yıla kadar uzatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Paşinyan, Putin’den bu yönde bir teklif beklediğini belirterek, “Mavi miğferlerin görev süresini 10, 15 veya 20 yıl uzatan bir belgeyi Soçi’de imzalamaya hazırım” dedi.

Putin sorunun çözümü için son olarak ne dedi?

Putin, son olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi’nin çevrim içi yapılan olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın, Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde normalleşmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışçıl çözüme katkıda bulunmaya her zaman hazır olduklarını ifade etmişti.

Putin, “Genel olarak biz Güney Kafkasya’nın sakin ve sürekli gelişen bir bölge olmasıyla ilgileniyoruz. Hiç şüphesiz barışa giden tek mümkün ve gerçekçi yol, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bilinen ortak bildirisinin tüm hükümlerinin taraflarca sıkı bir şekilde uygulanmasıyla çizilen yol olabilir” demişti.

Putin, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi, ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması ve insani sorunların çözülmesine ilişkin bu anlaşmaların tutarlı uygulanması sayesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde normalleştirilmesini sağlamanın mümkün olduğu görüşünü dile getirmişti.

Euronews