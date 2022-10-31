Paşinyan: Soçi’de bir belge imzalamaya hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ‘Sivil Sözleşme’ Partisinin genel otutumunda yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle Soçi’de yapılacak üçlü toplantıya değindi.

Paşinyan, “Soçi’de bir belge imzalamaya ve Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’daki varlığının koşulsuz olarak 10-15-20 yıl uzatılacağını kabul etmeye hazırım.” dedi.

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı’nın böyle bir teklifte bulunmasını, eğer böyle bir teklifte bulunursa Rusya Federasyonu’nun bu teklifi desteklemesini de önerdi.

“Ancak Rusya yerine barış güçlerinin orada süresiz kalmasına karar veremem” dedi.

Paşinyan, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’da ne yaptığını diğer tarafın bilmesinin gerekip gerekmediğini de sordu.

“Parukh olaylarını unutmadık. Azerbaycanlıların Rus barış güçlerinin sorumluluk alanından çıkma konusunda üst düzeyde mutabık kalındı. Bu söz ve taahhüt şu ana kadar yerine getirilmedi.”

Ermenistan Kamu Radyosu