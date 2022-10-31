Paşinyan ile Garo Paylan, normalleşmeyi görüştü

Paşinyan ile Garo Paylan, normalleşmeyi görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birinci Dünya Ermeni Zirvesi’ne katılmak üzere Yerevan’a gelen TBMM Milletvekili Garo Paylan’ı kabul etti.

Başbakan, Ermeni vekili memnuniyetle karşıladı, dünya Ermeni gündeminin sorunlarının tartışıldığı zirveye katılımını ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunma isteğinin önemine vurgu yaptı.

Garo Paylan, Türkiye’deki Ermeni cemaatinin mevcut durumunu, cemaat hayatıyla ilgili konuları sundu.

Ermenistan-Türkiye çözüm süreci hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ermenistan Kamu Radyosu