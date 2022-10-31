Paşinyan: Ermenistan topraklarından geçen iletişim bağlantıları Yerevan’ın kontrolü altında olmalıdır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de yaptığı görüşmede, Ermenistan topraklarından geçen iletişim bağlantılarının tamamen Yerevan’ın kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan’ın bölgesel bağlantı yollarının önündeki engelleri kaldırmakla ilgilendiğini ve bu sorunu her an çözmeye hazır olduğunu belirtti.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmenin Soçi’de başladığını, Soçi’deki “Rusya” sanatoryumunda gerçekleştiğini bildirmiştik.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/31/Paşinyan-Ermenistan-Paşinyan/239187