Ordu Ermenilerinden Toraman kardeşler bir gün arayla vefat etti

Ordu’da yaşayan son Ermenilerden doktor Dikran Toraman (90) ve eczacı kardeşi Ardem Toraman (86) bir gün arayla hayatını kaybetti. Komşuları, iki kardeşi camide tören düzenleyip defnetti. Patrikhane “Bu kişilerin vefatı hakkında Patriklik Makamı’na herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Şayet bir bilgi verilmiş olsaydı Patriklik Makamı doğal olarak bir din görevlisi gönderir ve her ikisinin de cenaze törenleri kendi dini inançlarının akaidine göre icra edilmesi sağlanırdı” açıklamasını yaptı.

Ordu’da geçtiğimiz Perşembe günü Dr. Dikran Toraman, Cuma günü de kız kardeşi Eczacı Ardem Toraman vefat etti. Çevrelerinde sevilen ve sayılan ve vefatlarıyla üzüntüye neden olan iki kardeş, Ordu’da toprağa verildi.

Kaybın ardından Ermeni Patrikliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Dikran ve Ardem Toraman’ın vefat ettikleri bilgisinin kendilerine bildirilmediği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Ordu’da yaşamakta olan ve şehir halkının yakından tanıdıkları Dr. Dikran Toraman ve kız kardeşi Eczacı Ardem Toraman’ın vefat ettiklerini sosyal medya sayfalarından üzüntüyle duyduk.

Bize ulaşan bilgilere göre bu saygın kişilerin cenazeleri evlerinden alınarak mezarlıkta toprağa verilmiştir. Bu kişilerin vefatı hakkında Patriklik Makamı’na herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Şayet bir bilgi verilmiş olsaydı Patriklik Makamı doğal olarak bir din görevlisi gönderir ve her ikisinin de cenaze törenleri kendi dini inançlarının akaidine göre icra edilmesi sağlanırdı.

Bu aşamada kendi aile yakınlarına başsağlığı dileriz. Bu Pazar günü Feriköy Surp Vartanats Kilisesi’nde her ikisinin ruhlarının istirahatı için dua edileceğini bildiririz. Yine arzu edilmesi durumunda Patriklik Makamı bir din görevlisini görevlendirerek ve kişilerin kabirleri üzerinde dua edilmesini sağlayabilir.

Bu vesileyle kendilerini tanıyan ve kendileriyle iyi komşuluk ilişkileri olan Ordu’daki Müslüman hemşerilerine de başsağlığı dileriz.”

Hürriyet gazetesinin haberine göre Zaferimilli mahallesinde yaşayan Dikran Toraman 27 Ekim’de evinde rahatsızlandı. Kardeşinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri Dikran Toraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Komşuları Ordu’da Hıristiyan din adamı olmadığı için Dikran Toraman’ın cenazesini mahalle camisine götürdü. Burada komşulardan helallik alındı ve cenaze namazı da kılındı. Ardem Toraman da cenaze törenindeydi. Ağabeyinin defnedilmesinin ardından eve dönmek istemedi, şehir merkezindeki bir otele yerleşti. Ancak bir gün sonra, 28 Ekim’de rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Tüm müdahalelere rağmen o da ağabeyinin ardından hayatını kaybetti.

Mahalle halkı, bir gün önce Dikran Toraman için cenaze töreni düzenledikleri mahalle camisinden bu kez de Ardem Toraman’ı son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek de katıldı. İki kardeşin definlerine ise mahalle camisinin imamı eşlik etti. İki kardeş Çakalçıkmaz Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.

Gazetenin haberine göre liseyi bitirdikten sonra Dikran Toraman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni, kardeşi Ardem Toraman ise İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandı. Habere göre eğitim masraflarını ise aynı mahalledeki komşuları üstlendi. Üniversite için ilk kez Ordu’nun dışına çıkıp, okullarını bitirdikten sonra da hemen geri döndüler.

İtimat Eczanesi Ordu’da bir dönem 5 eczaneden biri oldu. Dikran Toraman da üst kattaki muayenehanede ve Ordu Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Dikran Toraman ve kız kardeşi Ardem eğitim masraflarını ödeyen Orduluları hiçbir zaman unutmadı. Köy köy dolaşıp çocukları ücretsiz muayene ettiler. Şehirde herkes onları tanıyor, başı sıkıştığında mutlaka onlara uğruyordu. İkisi için tek kural ‘garibandan para alınmaz’dı. Dikran Toraman, 25 yıl Orduspor’un hekimliğini de tek kuruş almadan yaptı.

Agos