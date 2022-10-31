İran’dan Azerbaycan’a mesaj: Yabancı güçlerin konuşlandırılmasına karşıyız

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:17

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel konulara değinen Abdullahiyan, “Biz her zaman, yabancı güçlerin bölgede bulunmasının sorunları daha da karmaşık hale getireceğine inanmaktayız” dedi.

Tahran yönetiminin, Kafkasya’daki anlaşmazlığın doğru çözümünü “3+3 görüşmeleri ve bölgesel mekanizmalarda” aradığını kaydeden Abdullahiyan, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözümüne yönelik çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Abdullahiyan, “Biz bölgenin güvenliğini birbiriyle bağlantılı görüyor, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin güvenliğini bölgenin ve İran’ın güvenliği olarak kabul ediyoruz. Bölgede yabancı güçlerin konuşlandırılmasına karşı olduğumuzu her platformda ilan ettik. Bunu barışa, bölgesel istikrar ve iş birliğine aykırı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da İran’ın bölgede barış için gösterdiği çabalardan bahsederek, 3+3 görüşmelerinin bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını belirtti.

Tahran yönetimi, sık sık bölgede yabancı güçlerin konuşlandırılmasından duyduğu rahatsızlığa yönelik açıklamalar yapıyor.

3+3 GÖRÜŞMELERİ

Güney Kafkasya’da Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki MINSK Grubu çözüm üretemeyince, bölgesel çözüm yolları aranmaya başlandı. İkinci Karabağ Savaşı’nı kaybetmesine rağmen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın seçimleri kazanması, bölgede kalıcı barış için Türkiye tarafından daha önce dillendirilen Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ile bölgeyi çevreleyen diğer üç ülkenin (Türkiye, İran, Rusya) iş birliğini ifade eden 3+3 formatı önerildi.

“Altılı Platform” adı da verilen format, Aralık 2021’de Moskova’daki ilk toplantısını yaptı ancak Gürcistan toplantıya katılmadı.

Cumhuriyet Gazetesi