Fransız Milletvekilleri: “Bu zor dönemde Ermenilerle birlikte olmak için Ermenistan’a geldik”

Fransa Parlamentosu Milletvekilleri 28 Ekim tarihinde Ermenistan Parlamentosu Ermenistan-Fransa dostluk grubu temsilcileriyle bir araya geldiler.

Görüşme’de Fransız Milletvekilleri Frtansa Parlamentosu’nun Azerbaycan’a karşı belirli yaptırımlar öngören, Azerbaycan saldırıları kınayan, işgal altındaki toprakların geri verilmesini ve müzakere masasına geri dönmesini talep eden bir karar kabul etmeyi planladığını bildirdiler.

Ermeni parlamenterler, yukarıda belirtilen kararın kabulünü önemsediler. Ermenistan Parlamentosu Ermenistan-Fransa dostluk grubu başkanı Vladimir Vardanyan, Fransa ile özellikle yasama organları arasında dinamik ilişkilerin geliştirilmesine büyük değer verdi.

Ekonomik alanda Ermeni-Fransız işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlar ile ilgili konular ele alındı.

Görüşmeye Ermeni tarafından Ermenistan-Fransa dostluk grubu üyeleri Arthur Hovhannisyan, Babken Tunyan, Armen Khachatryan, Aghvan Vardanyan, Taron Margaryan ve Armen Charchyan’ın, Fransa tarafından ise Fransa Parlamentosu milletvekilleri Guillaume Gasparyan, Anne-Laurence Petel, Luc Lamiron, Mohamed Laquila ve Sarah Tanzil katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/31/Fransız-Milletvekilleri-Ermenistan/239125