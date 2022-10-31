Balat Cennet Mahallesi

2004 senesinde Show TV’de ekrana gelen Cennet Mahallesi dizisi mükemmel kadrosu ve eğlenceli senaryolarıyla kısa sürede ön plana çıktı. Çağla Şikel, Erol Günaydın ve Özkan Uğur ve Zeki Alasyalı gibi birçok ünlünün yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin içeriği ve komedi olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Yıllardır komşu olan iki ailenin devam eden husumetleri arasında sıkışıp kalan iki aşığın hikâyesini anlatan dizi, başarılı oyuncu kadrosu ile ekranlar da senelerce kalmayı başarmıştır.

Bu dizi İstanbul da Fatih’te bulunan Balat semtinde çekilmiştir. Bu çekimler uzun yıllar boyunca sürmüştür. Tarihi bir atmosfere sahip olan Balat, İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Haliç kıyısında yer almaktadır. Bu, Ayvansaray ve Fener semtleri arasındaki bölgenin adıdır: Yunanca “saray” anlamına gelen “palau” kelimesinden türetilmiştir. Bu bölgeyi ziyaret etmek ve meraklıları için İstanbul ve hatta Türkiye tarihi için önemlidir. Agora Meyhanesi 1890 yılından bu yana hizmet veren bir işletmedir. Nostaljiyi sevenler için lezzet duraklarından biri olan bu meyhane 120 yıldan bu yana ziyaretçilerine ev sahipliği yapar (Kaynak: https://yurdum.org/istanbul/balat-meyhaneleri/)

Özellikle cennet mahallesi dizisinin fanı olan kişiler tarafından oldukça sevilen bu semt sürekli ziyaret edilmektedir. Cennet mahallesi dizisinin maskotu olan ve hiç akıllardan çıkmayan o kahverengi tahta ev ise geçen seneler de rekor fiyatlara satışa sunuldu. Rekor bir fiyata satılan ev şu anda yeni sahiplerini bekliyor. Yokuşları ile ünlü olan Balat semti yine yokuşlarda yaşanan komedi sahneleri ile ünlü Cennet Mahallesi dizisi ile meşhur olmuştur. Balat semtinde genellikle evler ahşaptan yapılmış şekilde olmaktadır.

Balat semti tarih boyunca İspanyol Yahudilerinin yaşadığı bölge olarak bilinir. Balat’ta Yahudilerin yanı sıra Ermeniler, Rumlar ve Türkler de yaşıyor. Bu süreçte Barat bölgesinde, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet anıtlarında bölgede yaşayan dört farklı grubun din ve kültürünün izleri ortaya çıktı. İstanbul’un eski şehir deneyimini yaşatmak için bu tarihi mahallede cami, kilise, sinagog ve kutsal çeşme yer almaktadır. Buraya uğrayan kişiler Balat’ta gezilecek yerler sırasında en başa ekleyebilir.

Fener Rum Erkek Lisesi, Sancaklar’ın eteklerinde Patrik’in hemen arkasında, tarihi Ballater binasına yukarıdan eşlik eden binalardan biridir. Görkemli Haliç Kızıl Mektep, Haliç’in Süleymaniye’den sonra en yüksek binasıdır. Mevcut okul binasının büyük binası 1881 yılında okuldan mezun olan mimar Constantin Demades tarafından tamamlanmıştır. Binanın rengi, yapımında Marsilya’da kullanılan kırmızı tuğlalardan geliyor ve “Kızıl Okul veya Kızıl Kale” olarak biliniyor.

İstanbul’un işgali ile Bizans yönetici sınıfının mensupları ve tüccarlar şehri terk ederek tüm bölgeyi terk ettiler. Fatih Sultan Mehmed, 1454 ‘te Ortodoks Kilisesi’nin kendi dilinde ve inancında eğitim görebileceğini, patrikhanesini eskisi gibi eğitim ve dini amaçlarla yeniden kullanabileceğini bildiren bir ferman yayınlayarak İstanbul’daki tüm Ortodoks kiliselerini yeniden davet etti. İstanbul’dan ayrılmaya davet edilen Bizanslılar çok sayıda şehre döndüler. Fatih Sultan Mehmed ile Patrik Gennadi arasında yapılan anlaşmaya göre 1454 yılında Vinil semtinde bir okul kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda ileri eğitim için fırsatlar sunulmuştur.

Cennet Mahallesi

Cennet Mahallesi, reyting tarihine adını yazdırmış, çekildiği yer olan Balat’ın ruhunu, kadim sokaklarını ve tarihi yapılarını başarıyla yansıtan bir televizyon dizisidir. Dizi, bu mahallede yaşayan 2 gencin aşkını ve imkânsızlığını anlatan Cennet Mahallesi özel açılış müziği ile hafızalara kaydedilir. 10 Temmuz 2004 tarihinde seyirciyle buluşan Cennet Mahallesi, 23 Haziran 2007 tarihine kadar 119 bölüm yayınlanmıştır.

Ünlü Çağla Şikel, Sultan ve ünlü Alişan Ferhat rolünü oynayarak her bölümde farklı bir şekilde evlenmeye çalışıyor. İki genç aşığın ise evlenmesine karşı olan Melek Baykal, dizide Sultan’ın annesi Pembe’yi canlandırdı. Pembe’nin tüm çabalarına rağmen Ferhat ve Sultan 100. bölümde evlendiler. Online olarak izlenebilen ve yayınlanabilen dizi, Balat bölgesindeki tarihi mekânlardan biri olarak geziliyor. Değişik isimler ile orada çalgıcılık yapan Beter Ali ise pembeye aşık olan bir karakter olarak ekranlara yansıyor.

https://haber228.com/balat-cennet-mahallesi/