Yıldırım: Oyunları bozacak, tuzakları yıkacağız

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “Biz isterdik ki bu muhalefet partileri hiç olmazsa milli meselelerde Türk’ten, Türkiye’den yana olsunlar. Ama bakıyoruz ki her geçen gün ihanetlerine bir yenisini daha ekliyorlar” dedi.

Yıldırım, “6’lı muhalefet Karabağ’da Ermeni’den, Adalar’da-Doğu Akdeniz’de Yunan’dan, Kıbrıs’ta Rum’dan, Irak’ta Suriye’de ise Amerika’dan taraf oluyorlar. Ancak Türkiye’den yana duramıyorlar. Yerli ve milli teknoloji adımlarına her zaman engel olmaya çalıştılar. İHA ve SİHA’mızı engellemek istediler başaramadılar. Daha dün devrim arabasını durduranlar, bugün TOGG’umuzu durduramadılar ve de durduramadılar. Oyunlarını bozmaya, tuzakları yıkmaya devam edeceğiz” dedi.

HER ZAMAN ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR…

Ülke genelinde MHP tarafından düzenlenen ‘Köyüm Benim’ sohbet toplantıları vesilesiyle Sinop’ta bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MYK Üyeleri Davut Haskırış, Yüksel Aydın ve MDK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet Sinop ilinde köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye’deki muhalefetin düştüğü ihanete dikkat çeken Yıldırım “Biz isterdik ki bu muhalefet partileri hiç olmazsa milli meselelerde Türk’ten yana, Türk milletinden yana ve de Türk devletinden yana olsunlar. Ama bakıyoruz ki her geçen gün ihanetlerine bir yenisini daha ekliyorlar. Bakınız bu muhalefet Karabağ’da Ermeni’den, Adalar denizinde, Doğu Akdeniz’de Yunan’dan, Kıbrıs’ta Rum’dan, Irak’ta Suriye’de ise Amerika’dan taraf oluyorlar. Ancak hiçbir zaman Türk’ten yana, Türk milletinden yana ve de Türk devletinden yana durmadılar, durmayacaklar.

Yerli ve milli teknoloji adımlarına her zaman engel olmaya, engel olamadıklarında ise tehdit diline başvurarak mühendislerine, iş insanlarına, yatırımcılarına parmak salladılar. İHA’mızın, SİHA’mızın başarısı ortada. Şimdi bakın, Kızılelma isimli muharip insansız uçak sistemimiz de 2023 yılında bunların her türlü oyununa rağmen göklere çıkacak ve bir kez daha oyunları bozacak, tuzakları yıkacak.

Daha dün devrim arabasını durduranlar, bir şekilde engelleyenler bugün geldiğimiz noktada TOGG’umuzu durduramadılar ve de durduramayacaklar.

Dağınıklığın, yalanın, işbirlikçiliğin, ihanetin temsilcisi olan CHP’si, İP’i, hdpsi, Deva’sı, Gelecek’i, DP’si, hülasa “muhalifeti”, iktidar yetkisini büyük Türk milletinden değil Vashington’dan, Brüksel’den devşirmeye ve de onlara hizmet etmeye namzettir.

Bakınız geçen günlerde Kılıçdaroğlu Amerika’ya gitmiş, gittiği Amerika’da 8 saat ortadan kaybolmuştur. Sorana da hamburger yemeye gittim demişlerdir. Ardından kendisinin milliyetçi olduğunu söyleyen ancak milliyetçilikten nasibini alamamış İP, CHP’nin ardından önce Amerika’ya giderek icazet arayışına girmiş ardından, Meral Akşener’in daha önce, “HDP’nin olduğu masada biz olmayız, bizim olduğumuz masada da HDP olmaz.” yalanına rağmen Amerika dönüşünde Brüksel’de HDP ile masa kurup oturmuşlardır. Bakınız bu husus dahi bu muhalefetin yalan siyasetin temsilcisi olduğunu, zilletin paydaşları olduğunu ispata yetmektedir.

Bizim adayımız belli, kararımız net, Biz Cumhur ittifakı olarak gücümüzü büyük Türk milletinden almakta ve de tüm enerjimizi Türkiye Cumhuriyeti devletini, Lider ülke Türkiye yapmaya, küresel ülke Türkiye yapmaya çalışmaktayız.

Dolayısı ile Anadolu insanın feraseti, yalana, yıkıma, yozlaşmaya ve ihanete dur diyecek, sandıkta bu zillet paydaşlarına gerekli dersi verecek ve onları tarihin tozlu sayfalarına atacaktır.

Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir katılım ve çok yüksek bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçecek ve milletvekilliği seçimlerinde ise MHP’ye çok yüksek oranlarda TBMM’de temsil ve denetleme yetkisi verecektir.”



Haber: Burçin ORGAN

https://www.turkgun.com/yildirim-oyunlari-bozacak-tuzaklari-yikacagiz-haber-191744